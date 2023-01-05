Google Chrome yine zirveyi korudu. 2022’de en çok kullanılan tarayıcılar açıklandı

Microsoft Edge, Apple'ın Safari masaüstü tarayıcısını geçerek ikinci sıradaki yerini korurken, Chrome liderliğini sürdürdü.

Ensonhaber’de yer alan bilgilere göre, 2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda. Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellikle mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer alabiliyor.

CHROME LİDER

StatCounter tarafından yayınlanan aralık ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 66,16'lık pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz.

EDGE, SAFARİ'Yi GEÇTİ

Rapora göre, Microsoft Edge artık en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı. Mart 2022'de Apple'ın Safari'sini geçmeyi başaran Edge, o zamandan bu yana koltuğunu korudu ve 10,99'luk pazar payıyla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Yalnızca Mac'lerde bulunmasına rağmen, Apple'ın masaüstü tarayıcısı Safari, yüzde 8,98 pazar payıyla en popüler üçüncü tarayıcı olarak listede yer aldı. Firefox yüzde 7,22 ile dördüncü, Opera ise yüzde 3,29 ile beşinci sırada kendine yer buldu