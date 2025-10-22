ChatGPT’nin geliştiricisi OtenAI, yapay zeka destekli web tarayıcısı Chat CPT Atlas’ı tanıttı. Şirketin CEO’su Sam Altman, Atlas’ın “ChatGPT etrafında inşa edildiğini” belirterek, tarayıcının geleneksel adres çubuğunu ortadan kaldırdığını ve tamamen yapay zekâ merkezli bir gezinme deneyimi sunduğunu söyledi.

Atlas, ilk aşamada Apple’ın macOS işletim sistemi için kullanıma açıldı. Windows, iOS ve Android versiyonlarının ise önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor.

ADRES ÇUBUĞU YOK, YAPAY ZEKÂ VAR

OpenAI, Atlas’ın klasik arama deneyimini kökten değiştireceğini belirtiyor. Kullanıcılar, tarayıcı içindeki ChatGPT panelini açarak ziyaret ettikleri siteler hakkında doğrudan sorular sorabiliyor, içerikleri özetletebiliyor, ürünleri karşılaştırabiliyor veya verileri analiz edebiliyor.

Şirket ayrıca yalnızca ücretli ChatGPT abonelerine sunulacak “Agent Mode” (Ajan Modu) özelliğini de duyurdu. Bu mod, ChatGPT’nin kullanıcı adına internette arama yapmasına, bilgi toplamasına veya alışveriş planı hazırlamasına imkân tanıyor.

OpenAI’nin açıklamasına göre, tarayıcı aynı zamanda seçili metinleri düzenleyip yeniden yazabiliyor. Örneğin, bir e-postadaki metni vurgulayıp “daha profesyonel hale getir” komutunu vermek yeterli oluyor.

GİZLİLİK KONTROLÜ KULLANICIDA

Atlas, kullanıcı gizliliğine yönelik seçenekler de sunuyor. Kullanıcılar, ChatGPT’nin hangi bilgileri hatırlayacağını ve verilerinin nasıl kullanılacağını belirleyebiliyor.

Varsayılan ayarda, tarayıcı kullanıcıların gezinme verilerini model eğitimi için kullanmıyor. Ancak “Browser Memories” özelliği aktif edilirse ChatGPT, kullanıcının gezinme geçmişinden “bilgisel hatırlatmalar” tutabiliyor.

OpenAI’nin bu hamlesi, şirketin yalnızca yapay zekâ modelleriyle sınırlı kalmayıp doğrudan web tarayıcı alanında da etkin bir konum elde etmek istediğini gösteriyor. Atlas’ın yenilikçi yapısı, kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirecek kadar güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.