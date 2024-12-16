Google, ChromeOS M131 güncellemesini kullanma açtı

ChromeOS M131'in en dikkat çekici özelliği "Safety Reset" oldu. Bu özellik, bilgisayarınızda virüs benzeri davranışlar, örneğin garip açılan pencerelerle karşılaştığınızda, cihazınızı sıfırlamanıza imkan tanıyor. Ancak, "Powerwash" özelliğinden farklı olarak, "Safety Reset" cihazınızdaki yerel verileri, uygulamaları, yer imlerini ve kaydedilmiş şifrelerinizi koruyarak sadece gerekli düzeltmeleri yapıyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarını sıfırlarken önemli bilgilerini kaybetmiyor.

Bu yeni özellik, CTRL + Shift + Search + R tuş kombinasyonu ile doğrudan erişilebilir. Alternatif olarak, "Güvenlik ve Gizlilik" menüsünden veya "Ayarlar" ve "Başlatıcı" arama bölümlerinden de ulaşılabiliyor. Kullanıcılar, sıfırlama işlemine başlamadan önce pop-up, spam ya da virüs gibi anahtar kelimelerle arama yaparak bu özelliği bulabiliyor.

Bir diğer yenilik ise erişilebilirlik seçeneklerine eklenen "Flash bildirimler" oldu. Bu özellik, duyma güçlüğü çeken veya ekran büyüteci kullanan kullanıcılar için faydalı. Ekranda görülen bildirimlerin yanında, bir renkli ışık flaşı da gösteriliyor. Flaşın rengini seçmek de mümkün, böylece kullanıcılar, bildirimleri daha kolay fark edebiliyor. Bu yeni seçenek, "Ses ve altyazılar" menüsünde yer alıyor.