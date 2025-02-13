Google Chrome'ye yep yeni özellik geliyor! Yapay zeka bunu da yapacak

Google Chrome, kullanıcıların parolalarını kendiliğinden değiştirebileceği ifade edildi. Android Authority'nin ilgili kodu keşfeden bir sosyal medya kullanıcısı atıfta bulunarak bildirdiği gibi, yeni otomatik şifre değiştirme özelliği henüz geniş bir kitleye sunulmadığı bildirildi. Özelliğin resmi olarak ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz bir bilgisinin olduğu söylendi.

YENİ ÖZELLİK NASIL ÇALIŞACAK?

Yayınlanan bilgilere göre, bu yeni özellik veri sızıntıları sonucunda şifrenin ele geçirilmesi durumunda devreye gireceğinin söylendi.

Tarayıcının kullanıcı hesabına giriş yapıldığında şifreyi otomatik olarak değiştirmeyi önereceğinin altı çizildi.

Kullanıcının şifresinin izinsiz bir şekilde değiştirilmesini engelleyerek süreci kontrol edebileceği vurgulandı.

Yeni şifre, Google Şifre Yöneticisi'ne kaydedilecek, böylece kullanıcı şifreyi hatırlamak zorunda kalmayacağı söylendi. Bu özellik, Google'ın yapay zeka sistemiyle entegre bir şekilde çalışacak ve şu anda test aşamasında olduğu için bazı teknik sorunlar yaşanabileceği altı çizildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE GÜVENLİK YORUMLARI

Dr. Jane Smith, "Bu özellik, kullanıcıların çevrimiçi hesaplarının güvenliğini artırmak için önemli bir adım. Veri sızıntıları ve şifre hırsızlığı giderek yaygınlaşıyor ve bu tür yenilikler, kullanıcıların kişisel bilgilerini korumalarına yardımcı olabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Lee ise, "Otomatik şifre değiştirme özelliği, kullanıcıların güvenlik bilincini artırırken, şifre yönetimini daha kolay ve güvenli hale getirebilir" dedi.

Bu yeni özellik, Google'ın kullanıcı güvenliğini ön planda tuttuğunu gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellik resmi olarak kullanıma sunulduğunda, milyonlarca kullanıcının çevrimiçi güvenliğine katkıda bulunacağı söylendi.