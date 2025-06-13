Google Cloud kesintisi diğer platformları sarstı

12 Haziran 2025 Perşembe günü, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. Alphabet bünyesindeki Google Cloud altyapısında meydana gelen ciddi bir kesinti, başta müzik yayın hizmeti Spotify ve anlık mesajlaşma platformu Discord olmak üzere birçok dijital servisi olumsuz etkiledi. Dünya genelinde on binlerce kullanıcı, bu kesinti nedeniyle erişim sorunları yaşadı ve dijital deneyimlerinde aksaklıklar meydana geldi.

HİZMETLERDEKİ GENİŞ ÇAPLI ETKİ

Google Cloud, resmi durum sayfasında yayınladığı bildirimde, çeşitli ürünlerinin farklı seviyelerde hizmet aksaklıkları yaşadığını doğruladı. Şirket, "Mühendislerimiz sorunu gidermek için çalışmalarına devam ediyor ve bazı bölgelerde sorunun düzeldiğine dair teyit aldık" açıklamasını yaptı. Ancak kesintinin ne zaman tamamen çözüleceğine dair net bir tarih verilmedi. Bu durum, hizmetlere bağımlı olan bireysel kullanıcılar ve işletmeler arasında belirsizliğe yol açtı.

DOWNDETECTOR VERİLERİYLE KESİNTİNİN BOYUTU

Hizmet kesintilerini çeşitli kaynaklardan toplayarak takip eden Downdetector platformunun verilerine göre, ABD saatiyle yaklaşık 14:46'da Google Cloud ile ilgili 10.000'den fazla sorun bildirimi yapıldı. Spotify için ise 44.000'i aşkın rapor kaydedildi. Ayrıca, Google Meet ve Google arama motorunda 4.000'den fazla, mesajlaşma platformu Discord'da ise 8.000'den fazla sorun bildirimi alındı. Bu rakamlar, kesintinin geniş çaplı etkisini gözler önüne serdi. Reuters'tan Harshita Mary Varghese'in Bengaluru'dan bildirdiğine göre, Downdetector'ın sayıları kullanıcı raporlarına dayanmakta olup, etkilenen gerçek kullanıcı sayısının daha fazla olabileceği belirtiliyor.

ŞİRKETLERDEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Kesintinin yaşandığı sırada Discord'a ulaşılamazken, Spotify da yorum taleplerine anında yanıt vermedi. Bu durum, kullanıcıların yaşadığı mağduriyetin yanı sıra, şirketlerin kriz yönetimi süreçlerini de gündeme getirdi. Benzer olaylar, büyük teknoloji şirketlerinin altyapılarının ne kadar kritik olduğunu ve bu tür kesintilerin küresel ölçekte nasıl domino etkisi yaratabileceğini bir kez daha gösterdi.