Google devrim niteliğinde yeniliklerle geliyor

Google DeepMind, GenCast adlı yapay zeka modelini tanıtarak hava durumu tahminlerinde yepyeni bir dönem başlattı. GenCast, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) en güncel sisteminden bile daha hassas tahminler sunuyor. DeepMind’ın Nature dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, GenCast, 40 yıllık yüksek kaliteli hava durumu verileriyle eğitildi. Model, 15 günlük tahminleri sadece 8 dakikada oluştururken, ECMWF’nin süper bilgisayarlarına kıyasla çok daha az işlem gücü gerektiriyor.

Yapılan testlerde, GenCast’ın tahminleri %97,2 oranında daha doğruydu ve özellikle 36 saatten uzun tahminlerde doğruluk oranı %99,8’e ulaştı. Ayrıca, GenCast’ın "olasılıksal modelleme" yöntemi, geleneksel "deterministik modellerden" daha hassas sonuçlar sunuyor. Modelin kodları GitHub üzerinden açık kaynak olarak erişime açıldı ve Google Earth entegrasyonu da planlanıyor.

DeepMind araştırmacısı Rémi Lam, bu gelişmeyi “bir yılda onlarca yıllık ilerleme sağladık” şeklinde değerlendirerek GenCast’ın yapay zeka teknolojisinin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

3D OYUN DÜNYALARI İÇİN GENİE 2

DeepMind’ın tanıttığı bir diğer model olan Genie 2, video oyun geliştiricilerine metin tabanlı komutlarla 3D dünyalar oluşturma imkanı sunuyor. Genie 2, fizik, animasyon ve etkileşimleri bir arada simüle edebilen “dünya modeli” olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar, bir referans görsel ya da metin komutuyla sanal bir dünya yaratabiliyor.

Genie 2’nin yenilikçi özellikleri arasında su dalgalarının fiziksel etkileri, duman ve yer çekimi modellemeleri bulunuyor. Ancak modelin henüz kararlılık sorunları mevcut. Örneğin, oyun dünyası 20 saniye gibi kısa bir sürede tutarlılığını yitirebiliyor.

Bu model, sadece oyun dünyalarında değil, aynı zamanda yapay zeka eğitim süreçlerinde de kullanılabilir. Örneğin, bir karaktere belirli bir kapıdan geçmesi komutu verildiğinde, Genie 2 bu talimatı algılayıp uygulayabiliyor.

Genie 2’nin ticari kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz belirsiz. Ancak, bu modelin geliştirilmesi, gelecekte AI tabanlı oyun dünyalarının gerçek bir ihtimal olabileceğini gösteriyor. DeepMind, yapay zeka teknolojisinin hem bilim hem de eğlence sektöründe sınırları nasıl zorladığını bir kez daha kanıtladı.