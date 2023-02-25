Google dokümanlar yenileniyor. Tasarımda değişiklik

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, Google paylaştığı bir blog gönderisiyle dokümanların tasarımını yenilediğini duyurdu.

Google Workspace'deki Drive, Docs, Sheets ve Slide ürünleri, Material Design 3 tasarım sistemiyle uyumlu hale getirilecek.

Google'ın araç çubuğu ve yorumlar gibi öğeleri, beyaz renkteki belge sayfasından ayırmak için daha koyu tonlar kullanmayı tercih ettiği görülüyor.

PAYLAŞ DÜĞMESİ

Başka bir değişiklik ise "Paylaş" düğmesinde göz çarpıyor. Paylaş düğmesinin, Google'ın şu anda düğme için kullandığı hafif yuvarlanmış köşeli dikdörtgenden farklı olarak daha yuvarlak olması dikkat çekiyor.

Google tasarım değişikliklerinin yanı sıra 3. parti uygulama entegrasyonu da sunmaya başlayacak. İlk olarak Ekim ayında duyurulan Smart Chips özelliği, kullanıcıların dokümanlara doğrudan 3. parti uygulamalar eklemesini sağlıyor.