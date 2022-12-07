Google bilinen uygulamayı kaldırıyor. Google sözcüsü açıklama yaptı

Google; yemek siparişi verme, sinema bileti satın alma ve farklı işlevleri sağlayan Duplex on the Web adlı uygulamayı kapatacağını açıkladı. Bir Google destek sayfasındaki yer alan nota göre, Duplex on the Web ve etkinleştirdiği tüm otomasyon özellikleri bu aydan itibaren artık desteklenmeyeceği ifade edildi.

GOOGLE DUPLEX ON THE WEB'İ KALDIRACAĞINI AÇIKLADI

Söz konusu notta, "Duplex on the Web kullanımdan kaldırılmıştır ve Aralık 2022 itibarıyla artık desteklenmeyecektir. Duplex on the Web tarafından etkinleştirilen hiçbir otomasyon özelliği bu tarihten sonra desteklenmeyecektir" denildi.

GOOGLE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA YAPTI

Bir Google sözcüsünden de Duplex on the Web kararıyla ilgili bir açıklama geldi. TechCrunch'a e-posta yoluyla yapılan açıklamada sözcü, "Duplex deneyimini geliştirmeye devam ederken, kullanıcılardan ve geliştiricilerden onu nasıl daha iyi hale getirebileceğimize dair duyduğumuz geri bildirimlere yanıt veriyoruz" dedi.

Duplex on the Web ortaklarının kapatmaya hazırlanmalarına yardımcı olmak için bilgilendirildiğini belirten sözcü açıklamasının devamında, "Bu yılın sonuna kadar Duplex on the Web'i kapatacağız ve tamamen insanlara her gün en çok yardımcı olan Duplex ses teknolojisinde yapay zeka geliştirmeleri yapmaya odaklanacağız." ifadelerini kulandı.

Google, Duplex teknolojisinin bir sonucu olan Duplex on the Web'i 2019 Google I/O geliştirici konferansında tanıtmıştı.