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Google e-tablolar PDF'e nasıl dönüştürülür. Adım adım anlatıldı

Google E-tabloları PDF’e dönüştürmenin en kolay yolu belli oldu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 15:56
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Google e-tablolar PDF'e nasıl dönüştürülür

Google e-tablolar PDF'e nasıl dönüştürülür. Adım adım anlatıldı
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Google, milyonlara "E-Tablolar" olarak isimlendirilen bir hizmet sunuyor. Google E-Tablolar, Google Drive hizmeti dahilinde sağlanan ücretsiz, web tabanlı bir elektronik tablo uygulamasıdır.

Haberglobal’de yer alan bilgilere göre, Google E-tablolar'ı daha kolay paylaşmak için yöntemlerden biri de onu PDF'ye çevirmek.

ADIM ADIM

Öncelikle Google E-Tablolar'da dosyanızı açın.

E-Tablolar çıktınızı PDF olarak kaydetmek için Dosya, İndir ve PDF'ye gidin. Bunu yaptıktan sonra e-tablonuzun bir belge görünümü karşınıza çıkacak.

Sağdaki menü bölmesinde PDF'nizi özelleştirin. Google E-Tablalar size üç özelleştirme bölümü sunar. Bunlar: Ana Bölüm, Biçimlendirme ve Üstbilgiler ile altbilgilerdir.

Son olarak ekranın sağ üst tarafıdaki dışa aktar düğmesini tıklayın. PDF'nizin indirilmesinin ardından işlem tamam.

 

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