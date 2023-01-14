Google e-tablolar PDF'e nasıl dönüştürülür. Adım adım anlatıldı

Google, milyonlara "E-Tablolar" olarak isimlendirilen bir hizmet sunuyor. Google E-Tablolar, Google Drive hizmeti dahilinde sağlanan ücretsiz, web tabanlı bir elektronik tablo uygulamasıdır.
Haberglobal’de yer alan bilgilere göre, Google E-tablolar'ı daha kolay paylaşmak için yöntemlerden biri de onu PDF'ye çevirmek.
ADIM ADIM
Öncelikle Google E-Tablolar'da dosyanızı açın.
E-Tablolar çıktınızı PDF olarak kaydetmek için Dosya, İndir ve PDF'ye gidin. Bunu yaptıktan sonra e-tablonuzun bir belge görünümü karşınıza çıkacak.
Sağdaki menü bölmesinde PDF'nizi özelleştirin. Google E-Tablalar size üç özelleştirme bölümü sunar. Bunlar: Ana Bölüm, Biçimlendirme ve Üstbilgiler ile altbilgilerdir.
Son olarak ekranın sağ üst tarafıdaki dışa aktar düğmesini tıklayın. PDF'nizin indirilmesinin ardından işlem tamam.
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