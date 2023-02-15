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Google’dan yeni internet hizmeti

Google'ın Fiber ev internet hizmeti yeni 5 Gbps hızında internet hizmeti sunacak.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:59
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Google Fiber'den yeni internet hizmeti

Google’dan yeni internet hizmeti
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google Fiber, yavaş olsa da büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında test edilmeye başlanan yeni 5 Gbps’lik plan artık genel kullanıma sunulmaya başlanıyor.

AYLIK 125 DOLAR

Aylık 125 dolar gibi cüzi bir fiyat talep eden firma bu hizmetini şimdilik Kansas, West Des Moines ve Salt Lake bölgelerine verecek. Paketi almak isteyenler isteğe bağlı olarak Wi-Fi 6 yönlendirici, iki adede kadar ağ genişletici ve evleri 10 Gb/sn'ye hazır olacak şekilde yükselten profesyonel destek de alabiliyorlar.

5 Gb/sn hızları çoğu ev kullanıcısı için aşırı bir hız olsa da minimum gecikmeye ihtiyaç duyan veya sık sık büyük dosyalar aktarmak zorunda olan profesyoneller, oyuncular ve diğerleri için kullanışlı olacaktır. 5 Gb/sn indirme hızı ile 150 GB boyutu olan Microsoft Flight Simulator’ü indirmek sadece üç dört dakika sürecektir.

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