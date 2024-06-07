Google geçmişinizi silecek

Google geçmişinizi silecek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Google Haritalar kullanıcılarının gizliliklerini korumak için 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren konum verilerini bulutta değil cihazda saklanacağını duyurdu.

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Google geçmişinizi silecek 1

Google, kullanıcıların gizliliklerini korumak amacı ile kritik bir adım attı.

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Google geçmişinizi silecek 2

1 Aralık 2024 tarihinden itibaren Haritalar uygulamasının konum geçmişi özelliğini değiştirme kararı aldılar.

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Google geçmişinizi silecek 3

Atılacak olan yeni adım ile beraber kullanıcıların konum verileri artık bulutta değil cihazda saklanacak.

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Google geçmişinizi silecek 4

Kullanıcılar konum verilerine artık web üzerinden değil cihaz üzerinden ulaşacak.

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Google geçmişinizi silecek 5

Google ise yeni ayarları uygulamayan kullanıcıların son 90 günlük verilerini ilk giriş yaptıkları cihaza otomatik olarak yükleyecek.

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Google geçmişinizi silecek 6

Şirketin yaptığı bu son güncelleme ile kullanıcıların gizliliğinin korunması hedefleniyor.

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Google geçmişinizi silecek 7

Milyonlarca kullanıcısı ve zaman zaman hayat kurtaran Haritalar uygulamasının bu son adımı son yıllarda internet korsanlarının hedefinde olan kullanıcı verileri açısından insanları memnun etti.

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