Google geçmişinizi silecek

Google, kullanıcıların gizliliklerini korumak amacı ile kritik bir adım attı.
1 Aralık 2024 tarihinden itibaren Haritalar uygulamasının konum geçmişi özelliğini değiştirme kararı aldılar.
Atılacak olan yeni adım ile beraber kullanıcıların konum verileri artık bulutta değil cihazda saklanacak.
Kullanıcılar konum verilerine artık web üzerinden değil cihaz üzerinden ulaşacak.
Google ise yeni ayarları uygulamayan kullanıcıların son 90 günlük verilerini ilk giriş yaptıkları cihaza otomatik olarak yükleyecek.
Şirketin yaptığı bu son güncelleme ile kullanıcıların gizliliğinin korunması hedefleniyor.
Milyonlarca kullanıcısı ve zaman zaman hayat kurtaran Haritalar uygulamasının bu son adımı son yıllarda internet korsanlarının hedefinde olan kullanıcı verileri açısından insanları memnun etti.