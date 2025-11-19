Google, yapay zeka modeli Gemini'nin güncellenmiş bir sürümünü tanıttı. Yöneticiler, bu sürümün akıl yürütme ve kodlama yeteneklerinde "önemli bir sıçrama" sağladığını söyledi.

Gemini 3, Google'ın arama ürünü de dahil olmak üzere tüm temel hizmetlerinde anında kullanılabilir hale gelirken, etkileşimli grafiklerle soru yanıtlayabilme özelliği de kazandı.

Şirket, modelin önceki sürümde olduğu gibi metin, görüntü ve çeşitli medya türlerini işleyebildiğini, ayrıca karmaşık bilim ve matematik problemlerini çözme kapasitesinin de artırıldığını belirtti.

Google CEO'su Sundar Pichai ise yaptığı açıklamada, modelin bu girdilere dayalı akıl yürütme ve yanıt verme yeteneğinin önemli ölçüde geliştiğini ifade etti. Pichai, "Sadece iki yıl içinde yapay zeka, metin ve görüntüleri okumaktan odayı okumaya kadar gelişti" dedi.

ÖNEMLİ OLAN ÜRETEBİLDİĞİ YENİ ÇIKTILAR

Google, OpenAI ve Anthropic gibi rakiplerin son dönemde arka arkaya güncel modeller tanıtmasıyla hızlanan yapay zeka yarışında yeniden güçlü konum elde etmeye çalışıyor. Şirket, Gemini 3'ü aynı anda hem temel ürünlere hem de geliştirici araçlarına entegre ederek, bu modelin Google'ın uzun süredir yaptığı altyapı yatırımlarının dönüşümünü hızlandıracağına inanıyor.

Google yöneticileri, modelin farklı türdeki bilgileri formatlar arasında dönüştürebildiğini ve tek komutla görseller veya uygulamalar üretebildiğini belirtti. Örneğin bir seyahat planı istendiğinde Gemini 3, tıklanabilir etkileşimli bileşenlere sahip görseller oluşturabiliyor.

Google Gemini ekibi başkanı Josh Woodward, "Mesele sadece Gemini 3'ün girdiyi nasıl anlayabildiği değil. Aynı zamanda çıktıları tamamen yeni şekillerde nasıl üretebildiği de önemli" dedi.

Yeni model, Google Search veya AI Mode'daki en karmaşık soruları yanıtlamak için kullanılacakken daha basit sorular ise diğer Gemini modellerine yönlendirilecek.

YENİ GELİŞTİRME PLATFORMU ANTİGRAVİTY

Google ayrıca, yapay zeka destekli otonom kodlama aracıları oluşturmak için yeni geliştirme platformu Antigravity'i de tanıttı. Şu anda önizleme aşamasında olan sistem, geliştiricilerin editör, terminal ve tarayıcıda kod yazabilen, test edebilen ve doğrulayabilen otonom ajanlara görevler atamasına olanak tanır.

Yöneticiler, bir geliştiricinin bir fikri hayata geçirmek istediğinde örneğin bir uçuş takip uygulaması oluşturmak istediğinde, ajanın araçlar arasında eşzamanlı çalışarak görevi tamamlayabileceğini söyledi.

"GEMİNİ 3 DEEP THİNK" DE TANITILDI

Google, aynı zamanda yeni modelle birlikte Gemini 3 Deep Think özelliğini de duyurdu. Bu mod, birden fazla hipotezi paralel olarak test ederek en uygun çözümü seçen gelişmiş bir akıl yürütme sistemi sunuyor.

Kodlama, bilimsel araştırma ve çok adımlı planlama gerektiren karmaşık görevlerde yüksek performans sağlayacağı belirtiliyor. Deep Think, ilk etapta Google’ın en yüksek fiyatlı yapay zeka aboneliği olan aylık 249,99 dolarlık Google AI Ultra planında kullanıma sunulacak.