Google, Gemini'nin hafızasını cilaladı

Google, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gemini AI sohbet robotunun, önceki konuşmalarınıza dayalı yanıtlar verebilme özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Artık Gemini, daha önce yaptığınız bir konuşmayı özetleyebilecek veya başka bir sohbet dizisinde paylaştığınız bilgileri hatırlayabilecek. Bu yenilik, kullanıcıların sürekli olarak bilgi tekrar etmek zorunda kalmalarını engelleyecek.

Gemini’nin yeni hatırlama yeteneği, şu an için yalnızca İngilizce konuşan Google One AI Premium aboneleri için sunuluyor. Google, önümüzdeki haftalarda bu özelliği daha fazla dilde ve kurumsal hesaplar için de devreye alacağını belirtti. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde birden fazla oturumda paylaşılan bilgilerin kesintisiz şekilde kullanılmasını sağlayacak. Ancak, bazı kullanıcılar platformun eski bilgileri saklamasından rahatsız olabilirler.

Özellik, kullanıcıların gizliliğine saygı gösterecek şekilde tasarlanmış

Google, gizlilik endişelerini gidermek için kullanıcılara, sohbet geçmişlerini gözden geçirme, silme veya ne kadar süreyle saklanacağına karar verme imkanı sunuyor. Kullanıcılar ayrıca, "Hareketlerim" sayfasına giderek hatırlama özelliğini tamamen kapatma seçeneğine de sahip olacaklar. Google, kullanıcıların sohbet geçmişine dayalı AI model eğitimi yapmadığını belirterek bu konuda şeffaflık sağladı.

Gemini'den devrim niteliğinde güncelleme

GOOGLE'IN YENİ ADIMI

Birçok AI sohbet sağlayıcısı, bellek ve hatırlama özellikleri üzerinde denemeler yapıyor. Bu özelliklerin yaygınlaşması, AI sohbet robotlarının daha insana yakın bir deneyim sunmasını mümkün kılacak. Google’ın bu yeni hamlesi, AI sohbetlerinde daha önce benzeri görülmemiş bir kişiselleştirme düzeyi sunuyor. Ancak, hatırlama ve bellek kullanımının ilerleyen süreçte AI algoritmalarının daha da gelişmesine ve kullanıcı deneyimlerinin daha da zenginleşmesine olanak tanıyacağı düşünülüyor.