Google, Gmail için geliştirdiği Shielded Email'i tanıttı

Google, Gmail kullanıcılarının gizlilik ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Android Authority'nin haberine göre, "Shielded Email" adı verilen bu yeni özellik, kullanıcıların birincil e-posta adreslerini gizli tutarak çevrimiçi tehditlere karşı koruma sağlamayı hedefliyor. Özellik, kullanıcıların tek seferlik veya sınırlı kullanımlık e-posta adresleri oluşturarak spam ve veri ihlallerinden korunmasına olanak tanıyacak.

Shielded Email Nedir?

Google, özellikle Apple gibi rakiplerle gizlilik alanındaki farkı kapatma çabalarının bir parçası olarak Shielded Email'i geliştirmeye başladı. Google Play Hizmetleri'nde yapılan incelemelerde bu yeni özelliğe dair kodlar bulundu. Kullanıcılar, Shielded Email ile çevrimiçi formlar veya aboneliklerde gerçek e-posta adreslerini paylaşmak yerine, geçici adresler oluşturabilecek. Bu adresler, mesajları otomatik olarak birincil hesaplara yönlendirerek gizliliği artıracak.

Apple’ın Başarısı ve Google’ın Yeniliği

Apple’ın "Hide My Email" özelliği bu konseptin başarılı bir örneğini sunuyor. Shielded Email ise Android kullanıcılarına özel bir çözüm olarak tasarlanıyor. Ayrıca, Google’ın bu özelliği ücretli olarak sunabileceği ve Google One abonelikleriyle entegre edebileceği konuşuluyor.

Shielded Email’in, özellikle alışveriş sezonlarında artan dolandırıcılık girişimlerine karşı etkili bir koruma sağlayacağı belirtiliyor. Sahte e-postalar yoluyla hassas bilgileri ele geçirmeye çalışan siber suçlular, kullanıcıları kandırmak için daha sofistike yöntemler geliştiriyor. Shielded Email sayesinde, bu geçici adresler kötüye kullanıldığında, saldırının kaynağı tespit edilebilecek.

Mobil Güvenliğin Önemi

Mobil cihazlarda artan "mishing" saldırıları, e-posta güvenliğini her zamankinden daha kritik hale getiriyor. Zimperium’dan Nico Chiaraviglio, mobil güvenlikteki gelişmelerin bu tür tehditlerle mücadele için hayati olduğunu belirtiyor. Shielded Email, Android kullanıcılarına siber saldırılara karşı daha güçlü bir savunma mekanizması sunabilir.

Gelecekte Kullanıcıları Neler Bekliyor?

Google’ın bu yeniliği ne zaman ve hangi cihazlara sunacağı henüz net değil. Ancak Shielded Email, Gmail kullanıcılarına hem spamlerden korunma hem de çevrimiçi gizliliği artırma noktasında büyük bir kolaylık sağlayacak gibi görünüyor. Mobil güvenlikte artan tehditlere karşı alınan bu adım, kullanıcıların dijital yaşamlarını daha güvenli hale getirebilir.