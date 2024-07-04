Google güncelleme yayınladı. Kullanıcılar 'Oh bee' dedi

Google’dan kullanıcılarını sevindirecek bir güncellemeyi yayınladı. Hem Apple hem de Android kullanıcıları için bir güncelleme yayınladı.
Google Fotoğraf uzun zamandır beklenen gizli fotoğraflar özelliğinde gözle görülür bir değişikliğe gitti.
Önceki sürümde uygulama içerisinde kurcalayarak girebildiğimiz gizli fotoğraflar sekmesi bundan sonra uygulamanın içerisinden direkt olarak erişilecek. Bunun sayesinde kilitli klasörlere erişim daha da kolaylaşacak.
Yeni güncelleme ile uygulama içerisinde gezmenize gerek kalmayacak. Görüldüğü üzere bundan sonra favoriler arşiv çöp kutusu ve gizli klasör 4’lü olarak bizleri karşılayacak.
Yeni düzenleme ile kullanıcılar hem daha minimal bir arayüz hem de daha organize bir Google Fotoğraflar uygulamasına sahip olacak.
Yeni güncellemeyi kullanabilmek için Apple ya da Android cihazlarınızdaki uygulama marketine girip Fotoğraflar uygulamasını güncel sürüme çevirmeniz yeterli olacak.