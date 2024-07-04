Google güncelleme yayınladı. Kullanıcılar 'Oh bee' dedi

Google güncelleme yayınladı. Kullanıcılar 'Oh bee' dedi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Google, milyonlarca kullanıcısına 'oh bee' dedirtecek güncellemesini yayınladı. Artık fotoğraflar uygulaması daha da işlevsel olacak.

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Google güncelleme yayınladı. Kullanıcılar 'Oh bee' dedi 1

Google’dan kullanıcılarını sevindirecek bir güncellemeyi yayınladı. Hem Apple hem de Android kullanıcıları için bir güncelleme yayınladı.

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Google güncelleme yayınladı. Kullanıcılar 'Oh bee' dedi 2

Google Fotoğraf uzun zamandır beklenen gizli fotoğraflar özelliğinde gözle görülür bir değişikliğe gitti.

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Google güncelleme yayınladı. Kullanıcılar 'Oh bee' dedi 3

Önceki sürümde uygulama içerisinde kurcalayarak girebildiğimiz gizli fotoğraflar sekmesi bundan sonra uygulamanın içerisinden direkt olarak erişilecek. Bunun sayesinde kilitli klasörlere erişim daha da kolaylaşacak.

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Google güncelleme yayınladı. Kullanıcılar 'Oh bee' dedi 4

Yeni güncelleme ile uygulama içerisinde gezmenize gerek kalmayacak. Görüldüğü üzere bundan sonra favoriler arşiv çöp kutusu ve gizli klasör 4’lü olarak bizleri karşılayacak.

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Google güncelleme yayınladı. Kullanıcılar 'Oh bee' dedi 5

Yeni düzenleme ile kullanıcılar hem daha minimal bir arayüz hem de daha organize bir Google Fotoğraflar uygulamasına sahip olacak.

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Google güncelleme yayınladı. Kullanıcılar 'Oh bee' dedi 6

Yeni güncellemeyi kullanabilmek için Apple ya da Android cihazlarınızdaki uygulama marketine girip Fotoğraflar uygulamasını güncel sürüme çevirmeniz yeterli olacak.

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Google güncelleme yayınladı. Kullanıcılar 'Oh bee' dedi 7
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