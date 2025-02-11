Google Haritalar, Hindistan'da gündem oldu

Hindistan'da Google Haritalar nedeniyle meydana gelen kazalar ve yanılgılar, uygulamanın doğruluğunu tartışma konusu haline getirdi. Geçtiğimiz hafta Hindistan Parlamentosu'nda konuşan milletvekili Ajeet Madhavrao Gopchade, Google Haritalar'ın verdiği yanlış yönlendirmelerin ölümcül kazalara yol açtığını belirterek yerli haritalama çözümlerinin geliştirilmesini önerdi.

YANLIŞ YÖNLENDİRME NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZALAR

Hindistan'da Google Haritalar kaynaklı hatalar artarak devam ediyor. Kasım 2024'te Uttar Pradesh eyaletinde üc kişi, navigasyon uygulamasını takip ederken inşa halindeki bir köprüyü fark edemeyerek hayatını kaybetti. Ekim 2023'te ise Kerala'da iki doktor, sel basmış bir yolu dere sanarak araçlarıyla suya girdi ve boğularak öldü.

Bu olaylar sadece bunlarla sınırlı değil. 2024'te Uttar Pradesh'te üç kişi, Google Haritalar'ın kanal olarak gösteremediği bir yola girerek kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Tamil Nadu'da bir aracın "en hızlı rota" seçeneğini takip ederken merdivenlerden indiği, Bihar'dan Goa'ya giden bir ailenin ise Karnataka ormanlarında kaybolduğu bildirildi.

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GOOGLE HARİTALAR HİNDİSTAN'DA NE KADAR GÜVENİLİR?

Google Haritalar, Hindistan'da en yaygın kullanılan navigasyon uygulaması olsa da, veri kalitesindeki tutarsızlıklar uygulamayı eleştiri odağına dönüştürüyor. Günlük 50 milyon aramanın yapıldığı uygulamanın 60 milyon gönüllü katkıcıdan veri topladığı biliniyor. Ancak haritalama uzmanlarına göre, Hindistan'daki yol adlandırma ve adres sistemlerindeki standart eksikliği, bu hataların temelinde yer alıyor.

Geoespacial teknoloji uzmanı Muskan Thareja, "Google Haritalar'da bazı adres kodlama sistemleri mevcut, ancak bunlar Hindistan'da tam olarak uygulanabilir değil" diyerek sorunun büyük ölçükte sistemsel olduğunu belirtiyor.

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GOOGLE HARİTALAR'A ALTERNATİF ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLİYOR

Google Haritalar, 2008'de Hindistan pazarına girdiğinde, sokak adlarının eksikliği nedeniyle büyük zorluklar yaşamıştı. Ancak şirket, yıllar içinde sesli yönlendirme, 10 dilde transliterasyon ve AI tabanlı yol tahmini gibi özellikleri devreye sokarak uygulamayı geliştirdi. 2024'te Google, su baskını ve sis nedeniyle kapanabilecek yollar için yeni uyarı sistemlerini de ekledi.

Bununla birlikte, Hindistan'da Google Haritalar'a rakip yerli haritalama çözümleri de geliştiriliyor. MapmyIndia, navigasyon konusunda otomobil üreticilerine hizmet veren lider firmalardan biri olarak dikkat çekerken, Ola Maps da 2024'te Google Haritalar'ı tamamen terk ettiğini açıkladı. Ola CEO'su Bhavish Aggarwal, geliştiricileri Ola Maps'e yöneltmek için bir yıllık üretsiz kullanım sunduğunu duyurdu.

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YETKİLİLER VE GOOGLE HARİTALAR ARASINDAKİ TARTIŞMALAR

Google Haritalar'ın verileri güncelleme sürecindeki yavaşlık da eleştiriliyor. Navi Mumbai Uluslararası Havalimanı'nda yönetici olarak görev yapan Nityanand Pattnaik, "Havalimanı yolları sıklıkla değişiyor, ancak her düzeltme talebimiz Google tarafından reddediliyor" diyerek soruna dikkat çekti.

Google, 2022'de Hindistan hükümetinden Street View izni aldığında, Hindistan'da haritalama sürecini hızlandırmak için Tech Mahindra ve Genesys ile ortaklık kurdu. Ancak Street View'ın kapsama alanı 3.000 şehirle sınırlı kalırken, Hindistan'da 8.000'den fazla şehir ve kasaba bulunduğu biliniyor.

Hindistan'da Google Haritalar'ın yasal sorumluluğu tartışma konusu olurken, uzmanlar suçun tamamen teknoloji şirketlerine yüklenmemesi gerektiğini belirtiyor. Eski Meta ve Zomato mühendisi Arnav Gupta, "Yerel yetkililerin harita güncellemeleri konusunda Google ile daha yakın çalışması gerekiyor" dedi. Londra ve Singapur gibi şehirlerde Google, trafik yetkilileriyle doğrudan bilgi paylaşırken, Hindistan'da da benzer bir modelin benimsenmesi öneriliyor.

Google Haritalar'ın Hindistan'daki tartışmalı konumu, hem kullanıcı güvenliğini sağlamak hem de navigasyon sistemlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir sınav olarak görülüyor. Google yetkilileri ise sistemin güncellenmeye devam edeceğini belirterek, eleştirileri yanıtlamaktan kaçınıyor.