Google Haritalarda dolaşırken keşfetti. Bilim adamları şaşkına döndü

CBS News'in haberine göre Joël Lapointe, Quebec'in Côte-Nord bölgesindeki Marsal Gölü'nü çevreleyen yaklaşık 15 km (9,3 mil) çapında küresel çukura sahip muhtemel krateri keşfetti.

Avrupa Çevre Jeolojisi Araştırma ve Eğitim Merkezi'nden (CEREGE) araştırmacılar, şu anda bölgenin gerçekten bir göktaşı çarpması krateri olup olmadığını belirlemek için değerlendirmelerde bulunuyor. Bilim insanları, "Uydu görüntülerinde, batıdaki Magpie Gölü ve nehri tarafından çapı 15 km'den fazla olan dairesel bir çöküntü vurgulanıyor" diye yazdı.

Uydu görüntüleri, oluşumun tabanı ile kenarı arasında ortalama 200-300 metre yükseklik farkı olduğunu, çapı yaklaşık 8 km olan belirsiz dairesel bir iç halkanın da bulunduğunu göstermekte. Eğer meteor çarpması sonucu oluştuğu doğrulanırsa, bu kraterin önemli bir keşif olması bekleniyor; zira bu büyüklükteki son krater 2013 yılında bulunmuştu.

Araştırmacılar, Meteoritical Society'nin 2024'teki 86. Yıllık Toplantısı'nda sunulan bir analizde, "Mevcut ön kanıtlara dayanarak, Marsal Gölü, Quebec'ten doğrulanan 11. çarpma yapısı olma yolunda ciddi bir aday gibi görünüyor" diye yazdı.

Kraterler, asteroit veya meteor gibi cisimlerin bir gezegenin veya uydunun katı yüzeyine çarpmasıyla oluşur. Bu tür kraterlerin incelenmesi , uzay kayasının kökeni ve çarptığı kozmik nesneler hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarabilir . Sahadan alınan numuneler üzerinde yapılan ön incelemeler, bunlardan en az birinin, genellikle bir göktaşı çarpmasının yoğun basıncı ve ısısı altında oluşan bir mineral olan zirkonyum içerdiğini gösteriyor. Araştırmacılar kraterin yaklaşık 38-450 milyon yıl önce oluşmuş olabileceğinden şüpheleniyorlar. Bilim insanlarına göre, dünyada bilinen 200 kraterin 30'dan fazlası Kanada'da bulunuyor.

Araştırmacılar, "Çarpmanın kökeninin doğrulanması, mevcut örneklemeden elde edilebilir veya aksi takdirde gelecekte düzenlenecek özel bir keşif gezisini beklemek gerekebilir" dedi.