Google Haritalar'da ‘Hız Tuzağı’ gitti, ‘Polis’ geldi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google Haritalar'da ‘Hız Tuzağı’ gitti, ‘Polis’ geldi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor...

Google Haritalar, hız radarlarının yerini gösteren uygulamasına son verilirken, bunun yerine "Polis" seçeneğini getirdi.

Google Haritalar, yeni özelliklerine devam ediyor. Sürücülere hız radarlarının yerini gösteren uygulamasına son verilirken, bunun yerine "Polis" seçeneği gelecek. Kullanıcılar sadece radar bölgelerini değil tüm polis noktalarını paylaşabilecek.

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Kullanıcıların yolda olan inşaat, kaza, şerit kapatma gibi durumları diğer sürücülerle paylaşabilmelerine imkân tanıyan Google Haritalar, bu özellik kapsamında sunulan "Hız Tuzağı" bildirimini artık kullanmayacak. Google son güncellemeyle birlikte bu seçeneği "Polis" olarak değiştirdiğini açıkladı.

TÜM POLİS NOKTALARINI PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ GETİRİLDİ

Artık sadece hız radarları değil, tüm polis birimlerinin olduğu noktaları paylaşma özelliği getirildi. Android Auto ve Apple CarPlay dahil tüm platformlarda kullanıma sunuldu. Google, navigasyon uygulaması olan Waze'i satın almasının ardından onun popüler özelliği olan Hız Radarı uyarısını Google Haritalar'a eklemesi ile dikkat çekti.

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