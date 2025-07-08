Google Haritalar'da ortaya çıktı: Gözleri fal taşı gibi açan buluş

Google Haritalar üzerinde yapılan dikkat çekici bir keşif, internet kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Kanada kıyılarının açık sularında, devasa bir kafatasını andıran bir oluşum fark edildi. Bu tüyler ürpertici manzara, dev bir insan kafatasına oldukça benzediği için geniş çaplı spekülasyonlara ve çevrimiçi heyecana yol açtı. Görüntüdeki belirgin göz çukurları ve ağız olarak yorumlanabilecek yapılar, bu oluşumun doğallığı hakkında soru işaretleri yaratıyor.

BİLİMSEL BAKIŞ AÇISI VE YAYGIN TEORİLER

Daily Mail'e göre, bu garip şekil ilk olarak internet kullanıcıları tarafından Google Haritalar'da fark edildi. Lincoln Üniversitesi'nden yüz algılama uzmanı Dr. Robin Kramer, "Yüz algılama sistemimiz, yüzleri tespit etme konusunda harika bir şekilde evrildi. Olmadığı yerlerde ara sıra yüzler görmek, var olan yüzleri kaçırmaktan daha mantıklı bir hata payı" yorumunu yaptı.

Bu gizemli keşif üzerine çeşitli teoriler dolaşmaya başladı. Bazı kullanıcılar, oluşumun doğal güçler tarafından zamanla şekillendirilmiş bir su altı kaya oluşumu olabileceğini öne sürerken, diğerleri bunun yapay bir yapı olabileceği ihtimalini düşündü. Hatta bazıları, bu oluşumun Dünya dışı varlıklar tarafından yaratılmış olabileceği spekülasyonlarında bulundu.

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Oluşumun kökenleri üzerindeki tartışma büyümeye devam ederken, pek çok kişi boyutunun ve simetrisinin doğada tipik olarak görülen hiçbir şeye benzemediğine dikkat çekiyor. Ancak, jeoloji ve deniz bilimleri uzmanları henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Bu kafatası şeklindeki oluşum, keşfedildiği günden bu yana viral hale geldi ve binlerce kişi görüntüyü çevrimiçi olarak paylaştı. Sosyal medya platformlarında yoğun tartışmalar yaşanırken, hikaye çeşitli haber kaynaklarında da yer buldu. Bazı kullanıcılar hala şüpheci yaklaşarak oluşumu bir optik illüzyon veya perspektif yanılsaması olarak nitelendiriyor.

Kadıköy'de su dolan inşaat sahasını "Google Maps" göl olarak gösteriyor

GİZEM ÇÖZÜLMEYİ BEKLİYOR

Artan heyecana rağmen, görüntü hem uzmanları hem de meraklıları şaşırtmaya devam ediyor ve kesin bir açıklama henüz sağlanamadı. Kafatasının doğal güçlerin olağanüstü bir tesadüfü mü yoksa gerçek bir gizem mi olduğu henüz netlik kazanmış değil. Şimdilik, Google Haritalar'da son zamanlarda keşfedilen en büyüleyici merak konularından biri olarak kalmaya devam ediyor.