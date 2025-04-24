Google, ICLR 2025'e damga vurdu

Google, 2025 yılındaki 13. Uluslararası Öğrenme Temsilleri Konferansı'nda (ICLR 2025), Singapur'da düzenlenen etkinlikte "Elmas Sponsor" olarak yer alıyor. Konferans, 24-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Google, bu yıl 125'ten fazla makale ile konferansa katılacak ve 26 atölye çalışması, 14 sözlü sunum ve çeşitli demo oturumlarıyla da etkinlikte aktif bir rol üstlenecek.

ICLR 2025’te, Google araştırmacıları pek çok farklı konuda katkı sağlıyor; bu konular arasında pekiştirmeli öğrenme, kurumsal AI, büyük dil modelleri, teori ve optimizasyon, toplumsal etki, güvenlik ve gizlilik gibi alanlar yer alıyor. Katılımcılar, Google'ın G01 numaralı standını ziyaret ederek bu heyecan verici çalışmaları daha yakından keşfedebilirler. Ayrıca, @GoogleAI Twitter (şimdi X) ve Google Research LinkedIn hesapları üzerinden de stand etkinliklerine dair bilgilere ulaşılabilir.

ICLR 2025 etkinliğinde yer alan Google araştırmacılarının katkıları konferans süresince geniş bir etki alanı yaratacak.