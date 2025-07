Google Keep’te uzun bekleyiş sonlanıyor

Google Keep, 2013 yılında kullanıma sunulduğundan beri temel ama eksik sayılan “not içinde arama” fonksiyonunu nihayet sunmaya hazırlanıyor. Android için yayımlanan 5.25.282.00.90 sürümünde keşfedilen bu özellik, kullanıcıların tek tek notlarda kelime veya cümle aramasına olanak tanıyacak. Şu an menüde bulunan fakat henüz kararlı çalışmayan bu işlev, özellikle uzun ve detaylı not tutanlar için büyük kolaylık sağlayacak. Bu adım Google Keep’in, yıllardır bu tür özelliklere sahip Evernote ve OneNote gibi rakiplerine yaklaşmasına olanak tanıyacak.

KULLANICILAR İÇİN ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER

Google Keep, yıllarca temel yeniliklerden uzak kalmıştı. Web sürümünde metin formatlama gibi standart özellikleri eklemesi Mayıs ayında gerçekleşmişti. Android için yapılan son görsel güncellemelerle birlikte uygulama, uzun süredir göz ardı edildiği izlenimini kırdı. Ancak hala bazı önemli eksiklikler devam ediyor. Örneğin, notların içine resim yerleştirilemiyor ve parola koruması yapılamıyor. Bu eksiklikler, hassas bilgilerin saklanması için kullanıcıların başka platformlara yönelmesine neden oluyor. Apple Notes ve OneNote gibi uygulamalar bu tip özellikleri uzun süredir sunuyor.

GOOGLE KEEP’İN DİĞER YENİ ÖZELLİKLERİ

Google Keep, son dönemde kullanıcılara sunduğu yeniliklerle deneyimi iyileştiriyor. Google Dokümanlar ile entegrasyon sayesinde, kullanıcılar doküman yan çubuğundan notları sürükleyip bırakabiliyor. Metin biçimlendirme seçenekleri artık daha zengin; kalın, italik, başlık ve arka plan renkleri gibi özellikler notları daha düzenli hale getiriyor. Uygulama ayrıca, fotoğraflardaki yazıları metne dönüştüren OCR teknolojisini destekliyor. Bu, el yazısı ya da basılı metinlerin dijital ortama aktarılmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca artık notlarda geri alma ve yeniden yapma seçenekleri de mevcut. Google Keep, gerçek zamanlı ortak çalışma özelliğiyle, kullanıcıların notlarını başkalarıyla paylaşarak birlikte düzenleme yapmasına da imkan tanıyor.

Google tarafından resmen açıklanmamış olsa da, bu yeni arama özelliğinin tüm kullanıcılara sorunsuz sunulması için çalışmalar devam ediyor. Uzun süredir gözden kaçan bu küçük ama önemli iyileştirme, Google Keep’in kullanıcı kitlesini artırması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.