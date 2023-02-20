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Google klavye uygulamasını güncelledi

Google klavye uygulamasını yeniledi. Klavyeye bazı özellikler geldi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:37
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Google klavye uygulaması Gboard’u güncelledi

Google klavye uygulamasını güncelledi
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Google klavye olan Gboard’u yenilemeye başladı. Düğmeleri özelleştirmek için kullanılan güncelleme, klavyenin sağ üst köşesindeki üç noktalı hızlı erişim menüsü simgesinin yerini alıyor.

Artık aynı işlemi gerçekleştirmek için klavyenin sol üst köşesinde dört kareli bir simge bulunuyor.

HPW sitesinde yer alan bilgilere göre, Gboard’un yeni hızlı erişim menüsü, daha önce var olmayan seçenekler olan emoji ve dil seçim düğmelerinin varlığını getiriyor. Ardından, kullanıcı simgeleri sürüklemek için dokunabilir, yeniden düzenleyebilir ve klavyeyi açarken hangilerinin görüntüleneceğini seçebilir.

Bu yenilik, araç çubuğuna altı adede kadar kısayol ekleyebilen veya onu “daha yalın” hale getirebilen kullanıcılara daha fazla özgürlük sağlıyor.

Android Police’e göre, Gboard beta güncellemesi (12.6.06.491625702) sınırlı erişimli bir sunucuda mevcut. Yeni Android klavyesini test etmek isteyenlerin Play Store’daki Gboard beta kanalına erişmeleri ve katılım talebinde bulunmaları gerekiyor.

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