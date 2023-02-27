27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Google’dan kuantum bilgisayarla ilgili büyük adım

Google kuantum bilgisayarlar tarafından yapılan hataları aza indirmenin yolunu bulduğu açıklandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:49
Takip Et

Google kuantum bilgisayarla ilgili büyük adım attı

Google’dan kuantum bilgisayarla ilgili büyük adım
+
Aa
-

Google’ın kuantum bölümü, bilgisayarlar tarafınca yapılan hataları en aza indirmenin formülünü bulduğu belirtildi.

Google, üçüncü nesil yeni Sycamore işlemcisindeki kuantum bitlerinin hata oranının tipik olarak 10.000'de 1 ile 100'de 1 arasında olduğunu vurguluyor.

CHIP Online web sitesinde yer alan biliglere göre, Mühendislik Başkan Yardımcısı Hartmut Neven ve Kuantum Donanımı Direktörü Julian Kelly'ye göre, endüstriyel olarak ilgili sorunların çözülebilmesi için kuantum devrelerinin 10.000.000.000'da 1 ile 10.000.000'da 1 aralığında oranlara ihtiyacı var.

Blog yazısı şöyle açıklıyor: "Doğru koşullar altında, mantıksal bir kübit oluşturmak için ne kadar çok fiziksel kübit kullanılırsa, mantıksal kübit o kadar iyi hale gelir."

Google Kuantum Yapay Zeka Ekibi, herhangi bir kuantum hesaplama platformu için bir ilki başardı ve yüzey kodu adı verilen bir hata düzeltme kodu üretti. Süreç, araştırmacıların çoğunluk oyu olarak tanımladıkları bir yöntemle, ters çevrilmiş bitler gibi meydana gelen hataların elenebilmesi için tekrarlamayı içeriyor.

Bu, şirketin altı adımdan oluşan ve sonunda hata düzeltmeli kuantum hesaplama ile sonuçlanacak olan yönteminin sadece bir parçası. Şirket yakın zamanda bir mantıksal kübit prototipi üretmek için yol haritasının ikinci aşamasına girdi ve 2025'in ötesinde uzun ömürlü bir mantıksal kübit yapmayı umuyor.

KUANTUM BİLGİSAYAR

Kuantum bilgisayar veri üzerinde işlem yapmak için bindirme ve dolaşma gibi kuantum-mekanik fenomenin doğrudan kullanımını sağlayan teorik hesaplama sistemlerini kullanan bilgisayarlara denir. Türkiye'de kuantum bilgisayar üretimine dair henüz bir çalışma bulunmuyor. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
1
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
2
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
3
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
4
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
5
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
6
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
7
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
﻿Borsa haftaya yükselişle başladı
﻿Borsa haftaya yükselişle başladı
﻿Borsa haftaya yükselişle başladı
﻿Uzmanı önerilerini sıraladı. “Deprem korkusu uyku bozukluklarını tetikleyebilir”
﻿Uzmanı önerilerini sıraladı. “Deprem korkusu uyku bozukluklarını tetikleyebilir”
﻿Uzmanı önerilerini sıraladı. “Deprem korkusu uyku bozukluklarını tetikleyebilir”
﻿Arnavutköy'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı
﻿Arnavutköy'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı
﻿Arnavutköy'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı
﻿Mü'minun suresi ne anlama geliyor?
﻿Mü'minun suresi ne anlama geliyor?
﻿Mü'minun suresi ne anlama geliyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.