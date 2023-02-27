Google’dan kuantum bilgisayarla ilgili büyük adım

Google’ın kuantum bölümü, bilgisayarlar tarafınca yapılan hataları en aza indirmenin formülünü bulduğu belirtildi.

Google, üçüncü nesil yeni Sycamore işlemcisindeki kuantum bitlerinin hata oranının tipik olarak 10.000'de 1 ile 100'de 1 arasında olduğunu vurguluyor.

CHIP Online web sitesinde yer alan biliglere göre, Mühendislik Başkan Yardımcısı Hartmut Neven ve Kuantum Donanımı Direktörü Julian Kelly'ye göre, endüstriyel olarak ilgili sorunların çözülebilmesi için kuantum devrelerinin 10.000.000.000'da 1 ile 10.000.000'da 1 aralığında oranlara ihtiyacı var.

Blog yazısı şöyle açıklıyor: "Doğru koşullar altında, mantıksal bir kübit oluşturmak için ne kadar çok fiziksel kübit kullanılırsa, mantıksal kübit o kadar iyi hale gelir."

Google Kuantum Yapay Zeka Ekibi, herhangi bir kuantum hesaplama platformu için bir ilki başardı ve yüzey kodu adı verilen bir hata düzeltme kodu üretti. Süreç, araştırmacıların çoğunluk oyu olarak tanımladıkları bir yöntemle, ters çevrilmiş bitler gibi meydana gelen hataların elenebilmesi için tekrarlamayı içeriyor.

Bu, şirketin altı adımdan oluşan ve sonunda hata düzeltmeli kuantum hesaplama ile sonuçlanacak olan yönteminin sadece bir parçası. Şirket yakın zamanda bir mantıksal kübit prototipi üretmek için yol haritasının ikinci aşamasına girdi ve 2025'in ötesinde uzun ömürlü bir mantıksal kübit yapmayı umuyor.

KUANTUM BİLGİSAYAR

Kuantum bilgisayar veri üzerinde işlem yapmak için bindirme ve dolaşma gibi kuantum-mekanik fenomenin doğrudan kullanımını sağlayan teorik hesaplama sistemlerini kullanan bilgisayarlara denir. Türkiye'de kuantum bilgisayar üretimine dair henüz bir çalışma bulunmuyor.