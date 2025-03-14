Google, kullanıcı deneyimini genişletiyor

Kullanıcılar, Gemini’nin sunduğu kişiselleştirme deneyimini daha etkili kullanmak için Arama geçmişlerini paylaşmayı kabul edebiliyorlar. Fakat bu tamamen kullanıcı isteğine bağlı. İsteyen kullanıcılar, geçmiş verilerin paylaşımını devre dışı bırakabilecekler. Google ayrıca, geçmiş verilerin yalnızca yanıtları iyileştirmek için kullanıldığını ve gizlilik standartlarına sıkı bir şekilde bağlı kalındığını ifade ediyor.

Kullanıcıların verilerinin nasıl kullanıldığına dair netlik ve kontrol sunulması, bu tür teknolojilerin kabul edilebilirliğini artırmak adına büyük önem taşıyor.

Kullanıcılar, özellikle hassas bilgilerin platformlar tarafından korunup korunamayacağından emin olmak istiyor.

DEVRE DIŞI BIRAKILABİLİR

Google, bu tür endişeleri gidermek adına bazı önlemler almış durumda.

Örneğin, kullanıcılar kişiselleştirme özelliğini aktif hale getirmeden önce onay vermek zorunda ve istedikleri zaman bu özelliği devre dışı bırakabiliyorlar. Ancak, kullanıcıların bu tür özellikleri kolaylıkla kontrol edebilmesi ve veri paylaşımı sürecine yönelik daha fazla farkındalık oluşturulması, kullanıcı güvenini artırmak açısından önem taşıyor.

GELİŞTİRİLMİŞ ENTEGRASYON

Gemini, yalnızca Google Arama ile sınırlı kalmayarak, YouTube ve Google Fotoğraflar gibi diğer uygulamalarla entegre şekilde çalışabiliyor. Bu, kullanıcıların arama deneyimini daha da kişisel hale getirerek, daha tutarlı ve bağlama uygun sonuçlar sunma potansiyeli taşıyor.

Örnek verecek olursak, daha önce astronotik ile ilgili birkaç kitap veya makale aradıysanız, Google Gemini bir sonraki aramanızda yakın zamanda yayımlanan “Mars keşfiyle ilgili makale” gibi önerilerde bulunabilir. Önceden “az kalorili yemek tarifleri” araması yapan bir kullanıcı, YouTube’da yemek videoları izlerken, bu başlıktaki içerikler Google Gemini tarafından öne çıkarılabilir.