Google logosu sessizce değişti mi?

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, Google’ın yeni bir logo tasarımını test ettiği bildirildi. Hatta güncellenmiş logoyu bazı kullanıcılara sunduğu iddia edildi. Ancak söz konusu logonun yeni olmadığı ortaya çıktı.

Raporlara göre bu logo, şu anki sürümün “yedek bir versiyonu” olarak Googlebot tarafından kullanılıyor.

İnternette dolaşan görsel, mevcut logoya kıyasla daha az yuvarlak harflere sahip bir versiyonu gösteriyor. Harflerin renkleri ve yazının şekli ise değiştirilmemiş gibi görünüyor. Sadece sondaki ‘e’ harfinin yan yatırıldığı fark ediliyor.

LOGO YENİ DEĞİL

Araştırmalar sonucunda logonun yeni olmadığı ortaya çıktı. İnternete sızdırılan görselin, şirketin aramalar için kullandığı web tarama botu Googlebot’tan alındığı belirtildi. Googlebot’un gerçek ve yedek logoları web sitelerinde test ettiği ifade edildi.

Sosyal medyadaki görsel, aslında logonun “Futura” isimli yazı fontuyla oluşturulmuş halini temsil ediyor.