Google Meet yeni özelliğini duyurdu

Google Meet'in en yeni AI destekli özelliği "Benim İçin Not Al", bugün Gemini Enterprise, Gemini Education Premium veya AI Meetings & Messaging eklentilerine sahip Google Workspace müşterilerine sunulmaya başlandı. Meet'in transkripsiyon aracına benzer, fakat ondan farklı olarak herkesin söylediklerini otomatik olarak transkribe etmek yerine herkesin konuştuklarını özetliyor. Google bu özelliği ilk olarak 2023 Cloud Next konferansında duyurmuştu.

Yeni eklenti şimdilik sadece İngilizce'yi destekliyor. Benim İçin Not Al özelliği otomatik olarak bir Google Dokümanı'na notlar alıyor ve toplantı bittikten sonra bu dosyayı takvim etkinliğine ekliyor, böylece daha sonra bunlara başvurulabilmesine olanak sağlıyor.