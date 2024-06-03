Google Microsoft ve Meta yapay zeka için bir araya geliyor

Dünyada teknoloji sektöründe önde gelen 8 teknoloji şirketi yeni nesil yapay zeka hızlandırıcı çiplerinde bir standart belirlemek adına bir araya geliyor.
Bu şirketler UALink adında bir grup oluşturdular. 8 şirketin bir araya gelmesindeki amaç yapay zeka teknolojisinde bir standart getirerek sektörde daha uyumlu be daha etkili bir çözüm sunacak.
UALink grubuna dahil olan şirketler şöyle: Google, Intel, Microsoft, Broadcom, Meta, AMD, Cisco ve Hewlett Packard.
Bu gruba göre 1024 grafik işlemcisi podlar arasındaki bağlantı sıkılaştırılacak ve bu sayede veri işleme süreçleri hızlanacak.
Fakat sektördeki söylentilere göre bu hamlenin amacı bir işletim sistemi üreticisi olan NVIDIA’nın yapay zeka alanındaki hakimiyetini kırmak ve rekabeti artırmak olarak ifade ediliyor.
NVIDIA’nın ise bu adıma nasıl bir yanıt vereceği şu an için belirsizliğini koruyor. Yapay zeka sistemleri birçok küçük boyutlardaki işlemcinin bir araya gelmesi ile oluşuyor, haliyle bu sistemde iletişim karmaşık hale gelebiliyor.
UALink grubunun oluşmasındaki amaç hem NVIDIA’nın hakimiyetini kırmak hem işlemciler arasındaki iletişimi daha kolay ve verimli hale getirmek olarak amaçlanıyor.