Google Microsoft ve Meta yapay zeka için bir araya geliyor

Google Microsoft ve Meta yapay zeka için bir araya geliyor
Düzenleme: Kaynak: Webrazzi

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri yapay zeka için bir araya geldi. Şirketler yeni nesi yapay zeka hızlandırıcı çipler için bir standart belirlemek için buluşuyor.

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Google Microsoft ve Meta yapay zeka için bir araya geliyor 1

Dünyada teknoloji sektöründe önde gelen 8 teknoloji şirketi yeni nesil yapay zeka hızlandırıcı çiplerinde bir standart belirlemek adına bir araya geliyor.

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Google Microsoft ve Meta yapay zeka için bir araya geliyor 2

Bu şirketler UALink adında bir grup oluşturdular. 8 şirketin bir araya gelmesindeki amaç yapay zeka teknolojisinde bir standart getirerek sektörde daha uyumlu be daha etkili bir çözüm sunacak.

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Google Microsoft ve Meta yapay zeka için bir araya geliyor 3

UALink grubuna dahil olan şirketler şöyle: Google, Intel, Microsoft, Broadcom, Meta, AMD, Cisco ve Hewlett Packard.

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Google Microsoft ve Meta yapay zeka için bir araya geliyor 4

Bu gruba göre 1024 grafik işlemcisi podlar arasındaki bağlantı sıkılaştırılacak ve bu sayede veri işleme süreçleri hızlanacak.

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Google Microsoft ve Meta yapay zeka için bir araya geliyor 5

Fakat sektördeki söylentilere göre bu hamlenin amacı bir işletim sistemi üreticisi olan NVIDIA’nın yapay zeka alanındaki hakimiyetini kırmak ve rekabeti artırmak olarak ifade ediliyor.

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Google Microsoft ve Meta yapay zeka için bir araya geliyor 6

NVIDIA’nın ise bu adıma nasıl bir yanıt vereceği şu an için belirsizliğini koruyor. Yapay zeka sistemleri birçok küçük boyutlardaki işlemcinin bir araya gelmesi ile oluşuyor, haliyle bu sistemde iletişim karmaşık hale gelebiliyor.

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Google Microsoft ve Meta yapay zeka için bir araya geliyor 7

UALink grubunun oluşmasındaki amaç hem NVIDIA’nın hakimiyetini kırmak hem işlemciler arasındaki iletişimi daha kolay ve verimli hale getirmek olarak amaçlanıyor.

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