Google, Microsoft ve Open AI'ya meydan okudu: Yapay zekada liderliğini ilan etti

Google CEO’su Sundar Pichai, New York’ta düzenlenen New York Times DealBook Zirvesi’nde, şirketinin yapay zeka (AI) çalışmaları ve rekabet stratejileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Andrew Ross Sorkin’in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Pichai, özellikle Microsoft ile Google arasındaki yapay zeka rekabetine vurgu yaptı. Pichai, “Microsoft’un modellerini bizim modellerimizle istediğiniz zaman karşılaştırabiliriz” diyerek, Google’ın teknolojik altyapısına olan güvenini bir kez daha gösterdi.

Yapay Zekada Üstünlük Google'da

Microsoft’un OpenAI ile iş birliğini eleştiren Pichai, “Microsoft, başka bir şirketin modellerini kullanıyor” ifadeleriyle dikkat çekti. Bu açıklama, Microsoft’un AI modelleri yerine OpenAI’nin ChatGPT teknolojisine dayanmasıyla ilgili endişeleri gündeme taşıdı. Pichai’ye göre, Google’ın en büyük problemi, güçlü yapay zeka modelleri geliştirmek değil; bu modelleri, arama motoru gibi mevcut ürünlerini baltalamadan ticari başarılara dönüştürebilmek.

"Ürün Geliştirme, Asıl Zorluk"

Pichai, yapay zeka sektöründeki büyüme ve zorluklar hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Google’ın geliştirdiği Gemini modeline işaret ederek, "Google, yapay zekada teknik olarak güçlü modeller geliştirme kapasitesine sahip. Ancak, bu modelleri arama motoru gibi temel ürünlere entegre ederken zorluklar yaşıyoruz" dedi. Pichai, bu sorunları çözmeden Microsoft ile rekabette üstünlük sağlamanın mümkün olmayacağını belirtti.

Aynı oturumda, OpenAI’nin CEO’su Sam Altman da AI sektörünün geleceğiyle ilgili tahminlerini paylaştı. Altman’a göre, 2025’te yapay zeka alanındaki gelişmeler hızla devam edecek, ancak Pichai bu büyümenin daha zorlayıcı bir hal alacağını ifade etti. Pichai, “İlerleme kaydetmek artık daha fazla yenilik gerektiriyor. Daha derin teknolojik atılımlara ihtiyacımız var” diyerek, sektörün geleceğine yönelik uyarılarda bulundu.

Yaratıcılar AI'dan Kazanç Sağlayacak

Pichai, yapay zeka ile ilgili en dikkat çekici açıklamalarından birini de yaratıcı içerik üreticilerinin gelecekte AI’den doğrudan gelir elde edebileceği yönünde yaptı. Pichai, “Bir gün yaratıcılar, yapay zeka modellerine katkı sağlayarak bundan kazanç elde edebilir” ifadelerini kullandı. Hâlihazırda Reddit, Associated Press ve New York Times gibi platformlardan lisanslı içerik aldıklarını belirten Pichai, bu konuda adil bir sistem geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sorkin’in, “Telif hakları ve adil kullanım konusunda denge nasıl sağlanacak?” sorusuna yanıt veren Pichai, bu meselelerin sadece teknoloji şirketlerini değil, yasama ve yargı organlarını da ilgilendirdiğini söyledi. Ancak, bu tartışmaların zamanında çözüme kavuşmamasının sektör için büyük risk oluşturduğunu da sözlerine ekledi.