Google milyonlarca Galatasaray taraftarını havalara uçurdu

Süper Lig’in 38. Haftasında lider Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri, 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti.

Konyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Prip attı.

Bu sonuç ile birlikte 102 puana yükselen Galatasaray ligin son haftasında 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından Galatasaray haberlerini takip etmek için Google’a giren taraftarlar ise bir sürpriz ile karşılaştı.

Google arama motoruna Galatasaray yazan kullanıcılara arama sonucu ile birlikte patlayan havai fişekler gösterdi.