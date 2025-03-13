Google, mobil ve PC oyunları için yeniliklerini duyurdu

Google, 2025 yılı Game Developers Conference (GDC) öncesinde, PC ve mobil oyunlarıyla ilgili yeni özelliklerini duyurdu. Bu yeni özellikler arasında oyun başlıkları, kontrol özelleştirme ve mobil oyunları PC'de kullanılabilir hale getirmek için geliştirici araçları bulunuyor. Şirket, 2022 yılında beta aşamasına sunduğu Play Games for PC programını zaman içinde birçok bölgeye tanıtmıştı. Bu yılın ilerleyen aylarında proje, genel kullanıma sunulacak.

YENİ GELİŞTİRİCİ ARAÇLARI

Google, bu yeni güncellemelerle oyun geliştiricileri için bazı yeni araçlar sunuyor. Bunlar arasında, Google Play Games için yerel PC oyunları için ayrılmış bir SDK bulunuyor. Bu SDK, uygulama içi satın alımları entegre etme imkanı tanıyacak. Ayrıca, Play Console güncellenerek mobil ve PC platformlarında oyunların farklı sürümlerinin dağıtımını ve yönetimini daha kolay hale getirecek.

Şirket, Play Store aracılığıyla tüm mobil oyunların PC'de oynanabilir hale geleceğini açıkladı. Ancak, geliştiriciler bu durumu istemezlerse, opt-out seçeneğini kullanabilecekler. Mobil oyunlar PC'ye taşınacak, ancak özel olarak optimize edilen oyunlar, listelemeleri yanında optimize edilmiş bir simgeye sahip olacak. Diğer oyunlar ise test edildikten sonra “oynanabilir” rozeti alacak.

Google, PC'lerdeki Google Play Games desteğini AMD tabanlı dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar için de genişletiyor. Ayrıca, Google Play Games, farklı üreticilerin çeşitli PC'lerinden başlat menüsünden erişilebilecek. Bu, daha fazla kullanıcıya kolay erişim sağlayacak.

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GRAFİK API VE İYİLEŞTİRMELER

Google, oyunlarda daha akıcı kare hızları ve daha iyi görseller için yeni bir Grafik API'si olan Vilkan'ı tanıttı. Bu yeni API, ışın izleme teknolojisini de içeriyor. Ayrıca, Android Dinamik Performans Çerçevesi (ADPF) iyileştirilerek oyunların daha duyarlı olmasını sağlayacak.

2025 yılı sonlarına doğru, geliştiriciler mobil emüle edilmiş ve yerel PC başlıkları için kullanıcı edinme kampanyaları düzenleyebilecekler. Oyun yapımcıları, oyunlarını Google Play for PC programına taşıyarak ek %15 gelir elde edebilecekler.

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YENİ OYUN BAŞLIKLARI

GDC’de Google, PC için optimize edilmiş yeni oyun başlıklarını duyurdu. Bunlar arasında Game of Thrones: Kingsroad, Sonic Rumble ve Odin: Valhalla Rısıng gibi popüler oyunlar yer alıyor. Şirket, mobil oyunları PC'ye taşıma özelliği sayesinde Train Sim ve Pet Shop Fever: Animal Hotel gibi oyunların PC üzerinde oynanabileceğini belirtti.

Google, aynı zamanda bazı PC oyunlarını mobil platformlara da getiriyor. Şirket, bu ay içinde Dredge ve TABS Mobile oyunlarının Google Play'e geleceğini duyurdu. Gizem türündeki Disco Elysium ise yılın ilerleyen aylarında mobil platformlara sunulacak.

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KULLANICIYA YÖNELİK YENİ ÖZELLİKLER

Google, PC’de oyunlar için özelleştirilebilir kontroller sunacak. Bu sayede oyuncular, oyun içi kontrolleri kendi rahatlıklarına göre yeniden yapılandırabilecekler. Ayrıca, şirket, bu ayın ilerleyen günlerinde, oyunlar için hızlı ayarlamalar yapabilen bir yan menü ile çoklu hesap desteğini de devreye sokacak.

Google’ın bu yeniliklerle, mobil ve PC oyun deneyimlerini birleştirme çabası, oyun dünyasında büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor. Geliştiriciler, Google Play Games için sunulan bu yeni araçlarla oyunlarını farklı platformlarda daha kolay bir şekilde yönetebilecek ve daha geniş bir kitleye ulaşabilecekler.