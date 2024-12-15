Google Nest cihazları için kolları sıvadı

Google, akıllı ev cihazlarında önemli bir yenilik başlattı. Şirket, Nest cihazları için yeni bir güncelleme ile Google Assistant’ı Gemini ile entegre etmeye başladı. Bu sayede kullanıcılar, çok daha zeki ve doğal yanıtlar alabilecek. Ancak şu an için bu güncelleme sadece sınırlı cihazlarla ve yalnızca İngilizce olarak test ediliyor.

Nest cihazları, Google’ın akıllı ev ekosisteminde önemli bir yer tutuyor. Bugüne kadar bu cihazlar, kullanıcıların sesli komutlarına Google Assistant aracılığıyla cevap verebiliyordu. Ancak bu eski yapıda, yanıtlar genellikle sınırlıydı ve çoğu zaman yalnızca basit işlemleri gerçekleştirmekle sınırlıydı. Google, bu durumu değiştirmek için yapay zeka tabanlı Gemini modelini devreye sokuyor.

Gemini, Google’ın yeni nesil yapay zeka sistemidir. Bu model, daha önceki nesillerine göre çok daha karmaşık ve anlamlı yanıtlar verebiliyor. Örneğin, kullanıcılar bir soru sorduğunda, Gemini, soruya daha derinlemesine ve ayrıntılı bir cevap sunabiliyor. Bu, daha önce Google Assistant ile mümkün olmayan, zeki bir etkileşim deneyimi sunuyor.

YENİ SESLER VE DOĞAL YANITLAR

Google, sadece yapay zeka modelini geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda yanıtların sesli kısmını da iyileştiriyor. Güncelleme ile birlikte, Nest cihazlarında daha doğal ve insan benzeri sesler kullanıma sunuluyor. Bu sayede, daha gerçekçi bir deneyim elde ediliyor. Kullanıcılar, önceki sürüme göre daha akıcı ve anlaşılır yanıtlar alacak.

Gemini’nin sağladığı en büyük avantajlardan biri, daha esnek ve derinlemesine bilgi sunabilmesidir. Google, yapay zekanın insan benzeri düşünme yeteneği kazandığını ve bu sayede daha iyi bir yardımcı olabileceğini vurguluyor. Yeni sesler ve artan yanıt karmaşıklığı, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

TEST SÜRECİ VE SINIRLI ERİŞİM

Bu yeni güncelleme, şu anda sadece Nest Audio ve Nest Mini (2. Nesil) cihazları için geçerli. Kullanıcılar, yalnızca İngilizce olarak bu yeniliği deneyimleyebiliyor. Google, bu erken aşama testini daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmadan önce, verilerin toplanıp değerlendirilmesini hedefliyor. Ayrıca, Google henüz Gemini’nin diğer dillerde ve daha fazla cihazda ne zaman kullanılabileceği konusunda bir açıklama yapmadı.

Şirket, bu entegrasyonun gelecekte nasıl genişleyeceğiyle ilgili ayrıntıları saklıyor, ancak bu güncelleme, akıllı ev cihazlarının daha zeki hale gelmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Kullanıcılar, yeni özelliklerin daha kapsamlı ve anlamlı olmasını bekliyor. Google’ın bu yenilikle, rakiplerinin önüne geçmesi bekleniyor.

Gemini’nin Google Assistant ile birleşmesi, akıllı cihazlarda devrim yaratacak gibi görünüyor. Google, yapay zeka ve sesli yanıt sistemlerini daha da ileriye taşıyarak, kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Nest cihazlarına gelecek olan bu güncellemeler, Google’ın ev teknolojileri alanındaki gücünü pekiştirebilir.