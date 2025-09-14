Google o uygulamayı kullanımdan kaldıracak! Tarih vererek açıkladı



Kullanıcılarına yönelik yaptığı inovasyonlarla sık sık teknoloji dünyasında ön plana çıkan şirketlerden biri olan Google sunduğu hizmetlerle kullanıcı deneyimlerini iyileştirici adımlar atmaya devam ediyor.

Şirket bu kapsamda zaman zaman yenilikçi hizmetler sunarken, bazı uygulamalarını da kullanımdan kaldırıyor.

Google Tables, iş takibi noktasında kullanıcılarının hayatını daha da kolaylaştırmak amacıyla kullanıma sunulmuştu.

Projelerin ve görevlerin ayrıntılı bir şekilde takibini kolaylaştıran iş akışınızı düzenlemenize yardımcı olan bir platform olarak ön plana çıkıyordu.

Kullanıcıların kaydetmeden iş akışı takibi yapabilmesi önceden hazırlanmış şablonları kullanarak entegrasyon özelliklerinden yararlanarak görev atama gibi özellikleri ile iş akışınızı daha kolay ve daha hızlı hale getirebiliyordu. Özellikle proje yönetiminde kullanıcılara destek olması uygulamanın ön plana çıkan özelliklerindendi.

Google tarafından uygulamanın kullanımının 16 Aralık 2025 tarihinde tamamen sonlanacağı duyuruldu.

