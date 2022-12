Sakın bu rüyayı rüyanızda görmeyin. İşte Türkiye’de en çok görülen rüya. Google ortaya çıkardı

TRT Haber’in Independent’tan aktardığı habere göre; Uyku düzeni ve sağlığı üzerine çalışmalar yürüten ve içerikler yayımlayan Birleşik Krallık (BK) merkezli Brilliant British’ten bir ekip, Google’da yapılan aramaların verilerini topladı ve hangi ülkede en çok hangi rüyanın araştırıldığını tespit etti.

Bulgular, dünya genelinde en çok araştırılan rüyaların yılanlarla ilgili olduğunu gösterdi.

TÜRKİYE’NİN DE RÜYADA YILAN GÖRMEYİ ARAŞTIRAN İLK ÜLKELERDEN BİRİ

Türkiye’nin de rüyada yılan görmeyi araştıran ilk ülkelerden biri olduğu anlaşıldı. Buna göre “rüyada yılan görmek” ifadesi, Brezilya’da ayda 352 bin, Türkiye’de ise ayda 214 bin kez internette aratılıyor. Türkiye ve Brezilya’nın yanı sıra rüyaların en çok yılanlarla ilişkilendirdiği ülkeler arasında Afganistan, Kazakistan, İran, İsrail, Rusya, Ukrayna, Finlandiya, Portekiz ve Umman yer aldı. Bu rüyaların zehirli sürüngenlerin hem yaygın görüldüğü hem de pek rastlanmadığı bölgelerde görülmesi dikkat çekti.

RÜYADA DİŞ DÖKÜLMESİ

Dünya genelinde yılanlardan sonra en çok görülen rüyalar ise dişlerin dökülmesiyle ilgiliydi. Bulgulara göre, BK de dahil olmak üzere Batı Avrupa’nın önemli bir kısmında, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Amerika’da en çok “rüyada dişlerin dökülmesi” gibi ifadeler araştırılıyor.

AYDA 81 BİN ARAMA YAPILIYOR

Örneğin, ABD’de bu konuyla ilgili ayda 81 bin kez arama yapıldığı belirtiliyor. ABD’lilerin sıklıkla araştırdığı diğer rüyalar arasında ise tatile çıkmak veya örümcek gibi potansiyel açıdan tehlikeli hayvanlarla karşılaşmak da var. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Irak ve Bahreyn’de evlilik; Kuveyt, Lübnan ve Danimarka’da ise hamilelik en çok görülen rüyalar oldu.

RÜYA TABİRLERİ, A'DAN Z'YE EN ÇOK GÖRÜLEN RÜYALARIN YORUMLARI VE ANLAMLARI

Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada yılan görmek gizli düşmanlıklara delalet eder. Kişinin bir anda sadakatini kaybetmesine, başarısızlıklara uğramasına yorumlanır. Ayrıca ansızın gelen bereketsizlik ve çalışma hayatında sıkıntılı olarak da yorumlanır. Rüyada yılan gören kişi genellikle çevresinde bir düşmana sahip olan kişidir. Hanede, yakın çevresinde ya da iş ortamında olan bu düşman yavaş yavaş kişiye sıkıntı verir. İyi gibi görünen bir kişinin yaptığı kötülüklerin ortaya çıkması şeklinde de rüya tabir edilir.

Ev görmek, ev almak: Rüyada görülen evin birçok değişik tabiri vardır. Genellikle ev huzurun ve güvenliğin bir simgesidir. Rüyada ev satın almak, yaşam tarzınızda, iş veya özel hayatınızda bir değişiklik yapacağınızın veya yapma isteğinizin olduğunun habercisidir.

Uçmak, rüyada damdan dama uçmak, baş aşağı uçmak: Bu rüyanın tabiri, uzun zamandır yük olan durumlardan kişinin kurtularak kuş kadar özgürleştiğini gösterir. Rüyada uçmak, yolculuk, başaşağı uçmak ise, rahat şekilde yapılacak yolculuktur. Yolcu olmayan kimsenin rüyada uçması ise onun işsiz kalmasına işaret edebilir. Rüyada damdan dama uçtugunu gören kimse, ünlü bir zat tarafindan ünlü bir zat taratma geçer. Bir kadin rüyada bildiği bir erkegin evine uçtuğunu gören kimse, o erkek ile evlenir. Hapsedilmis bir kimse rüyada uçtuğunu görürse, hapisten çıkacağına inanılır.

Su, rüyada su görmek: Değişim ve yenilenmeye işaret eder. Ayrıca rüyada su görmek hayatınızdaki bir arınma süreciyle de ilgili olabilir. Rüyada bulanık veya çamurlu su görülmesi dert ve sıkıntı içinde olmaya, maddi sıkıntı yaşamaya, fitne ve kargaşaya, bulanık ve çamurlu suda yıkanmak ise üzüntü ve hastalıklardan kurtulmaya işaret eder.

Evlenmek, rüyada söz kesmek: Rüyada evlenildiğinin görülmesi zenginlikle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında evlendiğini görmesi; o kimsenin çok yakında zengin olarak bolluğa ve berekete kavuşacağına işaret eder. Kişinin rüyasında evlenmek için söz kestiğini görmesi ise o kişinin büyük bir kimseden menfaat göreceğine, kişinin rüyasında bir gençle buluşup evlenme kararı aldığını görmesi; o kimsenin muradına ereceğine işaret eder.

Öldüğünü görmek: En çok merak edilen rüya tabirlerinden öldüğünü rüyanda görmek ne anlama gelir? Kimi uzmanların yorumu kişinin hayatında ortadan kaldırmak istediği bir ilişki, iş, kariyer planı ya da tümüyle geçmişi simgelediği yönünde.

Para görmek, rüyada para almak, vermek veya kağıt para: Bir başka en çok görünen rüya ise para görmek. Rüyada para almak veya vermek veya tomarla para görmek, parlak şans ve servete; para bulmak, şansının açılacağına, zengin olacağına işaret eder. Rüyada para kaybetmek ise, rüya sahibinin, iş hayatında yaşayacağı ve çok kısa süreli bir durum olarak yer alacak soruna ve bu sorunlardan kurtulmaya yorumlanır. Bu rüyayı gören kimse ya malını kötü ve hayırsız yollarda harcar veya kazandığı malı bir müddet sonra kaybeder. Kâğıt para kaybetmek bazen de bir günahtan kurtulmaya, kötü işleri terk etmeye, kendisine fayda vermeyecek ameller peşinde koşmaya, insanların huzurunu bozacak hareketlerde bulunmaya işarettir.

Güvercin görmek: Güvercin müjdeli habere işarettir. Güvercin görmek mutluluk ve neşe getirir olarak yorumlanır. Uçarak uzaklaşıyorsa tez haber, çiçeklere veya ağaca konan güvercin ise sevgiliyle ilgili iyi haberdir

Ağlamak: Rüyada ağladığını gören kişi, bağırmadan ağlıyorsa dertlerinden kurtulacağına yorumlanır.

At görmek: Rüyada at görmek rütbe, makam ve yolculuğa işaret eder. Rüyasında at gören bereketin ve bol kısmetin işaretidir. Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek, evlat ve akrabanın çokluğuna işarettir.

Bal yemek, bal görmek: Bal görmek ve yemek zenginliğe ve bolluğa erişileceğine işarettir.

Bebek görmek: Bebek habere, sevince, mirasa, işe, şifaya, hastalıktan, üzüntüden kurtulmaya işarettir.

Cin görmek, rüyada cin çarpması: Rüyada görülen cin iyi olduğu düşünülmez. Bu tür rüyaların üstünde fazla durmamak gerektiği, mümkünse hemen unutulması söylenir. Rüyada cin çarpması ise elinize haram mal ya da haram para geçeceğine işaret eder.

Deniz görmek: Rüyada deniz görmeniz hayırlı bir rüyadır. Deniz görmek uzun ömre, bolluk ve rahatlık içinde yaşamaya yorumlanır. Aynı zamanda muradınıza ereceğinize de işaret etmektedir.

Hediye almak: Rüyada hediye almak, rüyayı görenin belki de hayatının en bereketli, en verimli ve en mutlu döneminin yaşanacağı anlamına gelir. Rüyasında aldığı hediyeden dolayı çok sevinen kimse gerçekte de çok sevinir ve gönül ferahlığı yaşar. Kişi, meslek hayatında olumlu ve isabetli adımlar atmayı başaracağı gibi, özel hayatında da kendisine huzur verecek ve hayır getirecek kadar güzel ve doğru seçimler yapacak diye yorumlanır.

Islanmak, suda veya yağmurda ıslanmak: Rüyasında suda ıslandığını gören kişi güzel günler yaşayacak, gönül rahatlığa erecek ve tüm borçlarından, sıkıntılarından da kurtulacağı düşünülür. Yağmurda ıslanmak ise büyük kısmet olarak değerlendirilir. Ayrıca maddi sıkıntılarından kurtulup, zenginlik bulacağı tabir edilir.

Meyve görmek, meyve yemek: Rüyanızda meyve görmek oldukça iyi yorumlanır. Fakir iseniz zenginliğe, hasta iseniz iyileşeceğinize, bekar iseniz evleneceğinize tabir edilir.

Yüksekten düşmek, rüyada bir yerden başka bir yere atlama: Yüksek bir yerden düşmek nasıl tabir edilir? Gerçek yaşamda sizi endişe ve korkuya iten bir olaya tanık olduğunuzu ya da bir durum hakkında haber aldığınızı ve bu konunun sizde bazı güvensizlik duyguları, korkular yarattığını simgeler.