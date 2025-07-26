Google Pixel 10 serisinin yeni renk seçeneği ilk kez görüntülendi

Google’ın Pixel 10 serisi ile ilgili heyecan büyüyor. ABD merkezli teknoloji devi, 20 Ağustos’ta yapılacak resmi tanıtımdan önce tasarım detayları sızan Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel Watch 4 ve yeni nesil Pixel Buds ile dikkat çekiyor. Tüm bu cihazların ortak noktası ise Google’ın yeni renk seçeneği olan “Moonstone”.

Cihazların görselleri uzun süredir Google ürünleriyle ilgili doğru sızıntılar yapan Evan Blass tarafından paylaşıldı. Görsellerde özellikle Pixel 10 Pro’nun arka yüzü ve tuş yerleşimleri net biçimde gözler önüne seriliyor. Aynı şekilde Pixel Watch 4 ve kulak içi kablosuz kulaklık Pixel Buds da Moonstone tonuyla ilk kez bu kadar ayrıntılı biçimde görüntülenmiş oldu.

Moonstone, önceki modellerde kullanılan renk tonlarından ayrılarak daha parlak ve zarif bir izlenim bırakıyor. Bu detay, Google’ın yalnızca donanımda değil estetikte de iddialı olduğunu gösteriyor.

DÖRT RENK SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Moonstone’un herkese hitap etmeyebileceğini düşünen Google, farklı beğenilere seslenebilmek için dört ayrı renk hazırlıyor. Sızan bilgilere göre Pixel 10 serisi, Moonstone’un yanı sıra Obsidian, Porcelain ve Jade renkleriyle satışa sunulacak.

Özellikle Jade renginin arka yüzeyinde altın rengi dokunuşlara yer verilmesi, cihazı şık bir aksesuar haline getiriyor. Google böylece sadece teknoloji tutkunlarına değil, tasarım öncelikli kullanıcılara da hitap etmeyi amaçlıyor.

Cihazların teknik özellikleri henüz resmî olarak paylaşılmamış olsa da, yeni nesil Tensor çip seti ve gelişmiş kamera modülleriyle geleceği tahmin ediliyor. Google’ın kamera algoritmalarıyla yakaladığı başarı göz önüne alındığında, Pixel 10 serisinin mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yeniden yükselteceği öngörülüyor.

LANSMAN 20 AĞUSTOS’TA: TÜRKİYE'DE SATIŞ BELİRSİZ

Google, Pixel 10 serisini 20 Ağustos 2025’te düzenleyeceği özel etkinlikle tanıtacak. Lansman kapsamında Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel Watch 4 ve Pixel Buds’ın tüm teknik detayları açıklanacak.

Google’ın Pixel ürünleri bugüne dek Türkiye pazarında resmî olarak satışa sunulmadı. Ancak artan ilgi ve küresel yayılım stratejisi göz önüne alındığında, bu serinin Türkiye’de de erişilebilir hale gelmesi olasılıklar arasında.

Fiyat konusunda ise ABD için tahmini başlangıç seviyesinin Pixel 10 Pro’da 899 dolar civarında olması bekleniyor. Akıllı saat ve kulaklıkların da yine 300 dolar bandında satışa sunulması öngörülüyor.

Google’ın Pixel serisi, her yeni modelde sadece donanım değil, Android yazılımıyla da öne çıkıyor. Pixel 10 serisinin, Android 15 ile kutudan çıkacağı ve yapay zekâ destekli yeniliklerle kullanıcı deneyimini daha ileriye taşıyacağı konuşuluyor.

Google’ın bu yeni atağı, Samsung ve Apple gibi devlerle rekabetini daha da sertleştirecek gibi görünüyor. Moonstone gibi iddialı bir renk seçeneği ise, bu rekabete estetik bir boyut katıyor.