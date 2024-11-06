Google, Pixel 9 Pro XL ile pazar payını arttırdı

Google, Pixel telefonlarıyla piyasada daha güçlü bir konum elde etmeye çalışırken, Apple ve Samsung gibi rakipleri karşısında pazar payı genellikle düşük kalmıştı. Ancak, bu yıl Pixel serisinde yapılan donanım güncellemeleri ve yapay zeka destekli özellikler sayesinde şirket, yavaşça da olsa dikkat çekici bir ivme kazandı. Yeni araştırmalara göre, Pixel 9 Pro XL, 2024'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan premium telefonlar arasında yer alıyor.

Özellikle Apple ve Samsung'un sektördeki yoğun rekabeti nedeniyle Google, daha fazla pazar payı elde etmekte zorlanıyordu. Ancak Pixel 9 Pro XL ile bu durum değişmiş gibi görünüyor. Counterpoint Research’ün raporuna göre, Apple, 2024'ün üçüncü çeyreğinde ABD telefon pazarında yüzde 54'lük bir paya sahipken, Samsung yüzde 22, Motorola ise yüzde 13 pazar payı elde etti. Google ise yüzde 4'lük bir payla pazarın gerisinde kaldı.

Ancak Google'ın Pixel 9 serisini planlanandan erken piyasaya sürmesi, markanın satışlarının hızlanmasına katkı sağladı. Pixel 9 Pro XL, 800 dolar ve üzeri fiyatla satılan telefonlar arasında en çok satanlar listesinde yer alarak, kullanıcı ilgisinin arttığını ve markanın ivme kazandığını gösteriyor. Bu, Pixel serisinin bir önceki yıl bu listeye girememiş olması göz önüne alındığında önemli bir gelişme. Google, cihazlarını sürekli olarak geliştirerek bu yükselişi sürdürmeye kararlı.