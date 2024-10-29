Google Pixel 9a, batarya kapasitesiyle sınıf Atlıyor

Google’ın bütçe dostu akıllı telefonu Pixel 9a ile ilgili detaylar sızdırılmaya devam ediyor ve bu sızıntılar, kullanıcılar için heyecan verici görünüyor. Android Headlines tarafından yapılan son habere göre, Pixel 9a, önceki model olan Pixel 8a’ya kıyasla daha büyük bir bataryaya sahip olacak.

Pixel 9a’nın batarya kapasitesinin 5,000mAh seviyesinde olması bekleniyor. Bu da, Pixel 8a’nın 4,492mAh’lik bataryasına kıyasla yüzde 11 oranında bir artış anlamına geliyor. Akıllı telefonlarda yıllık ortalama batarya kapasitesi artışı yüzde 3-4 seviyelerinde seyrederken, bu büyüklükteki bir artış önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Google, Pixel 8a’nın bataryasının bir günü aşan bir kullanım süresi sunduğunu belirtmişti; yeni modelde bu sürenin daha da uzayabileceği tahmin ediliyor.

Daha Büyük Piksellerle Gelişmiş Kamera Kalitesi

Pixel 9a, kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. Aynı kaynak, yeni modelin 48 megapiksellik bir sensörle geleceğini belirtti. Bu, Pixel 7a ve Pixel 8a’daki 64 megapiksellik sensörün yerine geçecek. Ancak daha düşük çözünürlüğe rağmen, Pixel 9a’nın daha büyük piksel boyutu sayesinde fotoğraf kalitesinin artacağı öngörülüyor. Ayrıca, Pixel 9a’nın 13MP ultra geniş açılı bir kameraya ve ön yüzde yine 13MP’lik bir kameraya sahip olması bekleniyor.