Google, Pixel Weather'a iki yeni özellik ekledi

Google Pixel telefonlarının popüler uygulaması Pixel Weather, son güncellemelerle dikkat çekiyor. Uygulama, kullanıcılarına hem görsel hem de işlevsel yenilikler sunarak hava durumu takibini daha etkili hale getiriyor. Bu yenilikler arasında "Polen Sayacı" ve "Etkileyici Titreşimler" özellikleri yer alıyor.

TİTREŞİMLER İLE HAVA DURUMU DENEYİMİ

"Etkileyici Titreşimler" özelliği, hava durumu simülasyonlarına eşlik eden titreşimlerle kullanıcıya daha canlı bir deneyim sunuyor. Örneğin, yağış miktarına göre titreşimlerin yoğunluğu değişiyor. Ancak, bu özelliği tercih etmeyen kullanıcılar, hesap menüsünden kolayca kapatma seçeneğine sahip.

POLEN SAYACI İLE SAĞLIK TAKİBİ

Polen sayacı, kullanıcıların çimen, ağaç ve yabani ot polen seviyelerini görmesine olanak tanıyor. Bu özellik, özellikle alerjik hassasiyeti olanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Şimdilik yalnızca Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık'ta aktif olan bu hizmet, tüm ülkelerde görüntülenebiliyor. Google, ilerleyen dönemde bu özelliğin diğer bölgelerde de erişime açılacağını duyurdu.

ABD VE DİĞER BÖLGELERDE NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

ABD’deki kullanıcılar için polen sayacı özelliğinin bu kış devreye girmesi beklenmiyor. Özelliğin bahar aylarına doğru kullanıma sunulacağı öngörülüyor. Şu an için kullanıcıların, cihazlarına gelen güncellemeleri takip etmeleri öneriliyor.

Pixel Weather uygulaması, bu yeni işlevlerle hem sağlık hem de teknoloji odaklı bir deneyim sunuyor. Güncellemeler yayımlandıkça, kullanıcıların uygulamayı daha etkili bir şekilde kullanabilecekleri belirtiliyor.