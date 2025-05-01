Google Play Store'da yeni dönem başlıyor! Milyonlarca uygulama sessiz sedasız kaldırıldı

Google, Play Store’da kalite standartlarını yükseltti. Son bir yılda milyonlarca düşük kaliteli uygulama mağazadan kaldırıldı.

Google, Android kullanıcılarının uğrak noktası Play Store’da ciddi bir temizlik yaptı. Son bir yıl içinde mağazadan milyonlarca uygulama sessiz sedasız kaldırıldı.

2024’ün başında Play Store’da yaklaşık 3,4 milyon uygulama vardı. Bugün ise bu sayı 1,8 milyona kadar gerilemiş durumda. Yani neredeyse yarısı silinmiş. İlginçtir ki aynı dönemde Apple’ın App Store’undaki uygulama sayısında küçük bir artış gözlemlendi.

GOOGLE, DÜŞÜK KALİTELİ İÇERİKLERİ PLAY STORE’DAN TEMİZLEDİ

Google, geçtiğimiz yıl uygulamalar için minimum kalite standartlarını yükselteceğini açıklamıştı. Bu kapsamda yalnızca teknik olarak sorunlu uygulamalar değil, aynı zamanda sınırlı işlevsellik ve içerik sunan uygulamalar da mağazadan kaldırıldı. Bu politikayla birlikte uzun zamandır yüzüne bakılmayan eski uygulamaların da Play Store’dan temizlenmiş olma ihtimali yüksek gibi görünüyor.

Uygulama sayısındaki bu düşüş, kullanıcılar için daha sade bir mağaza deneyimi sunma amacı taşıyor. Google, bu değişimin geliştiricilere de katkı sağladığını; rekabetin azalmasıyla birlikte uygulamaların daha görünür hale geldiğini belirtti. Şirket, bu kararla birlikte Play Store’daki genel uygulama kalitesini yükseltmek istediğini açıkladı. Temizlik sürecinin kullanıcı güvenliği ve genel mağaza deneyimi üzerindeki etkilerinin zamanla daha net ortaya çıkacağını da paylaştı.