Google, yapay zeka rekabetindeki iddiasını güçlendiren yeni bir adım attı. Teknoloji şirketi, geçen ay tanıtılan Gemini 3 temel alınarak geliştirilen, daha hızlı ve daha düşük maliyetli akıl yürütme yeteneklerine sahip Gemini 3 Flash modelini kullanıma sundu.

Yeni model, birçok testte Gemini 2.5 Pro’yu ve OpenAI tarafından geliştirilen GPT-5.2’yi geride bırakmayı başardı. Özellikle mantık yürütme performansını ölçen MMMU-Pro kıyaslama testinde yüzde 81,2’lik skor elde eden Gemini 3 Flash, rakiplerinin önüne geçti.

MANTIK YÜRÜTME TESTİNDEN TAM NOT ALDI

Gemini 3 Flash, Google’ın Gemini 2.5 Flash modelini duyurmasından yaklaşık altı ay sonra piyasaya çıktı ve önceki sürüme kıyasla dikkat çekici iyileştirmeler sundu. Karşılaştırmalı testlerde selefini belirgin bir farkla aşan model, bazı ölçütlerde Gemini 3 Pro ve GPT-5.2 gibi önde gelen modellerle de benzer performans sergiliyor. Çok modluluk ve mantık yürütme odaklı MMMU-Pro testinde ulaştığı yüzde 81,2’lik sonuç, modelin en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

"DAHA DOĞAL VE AKICI SOHBETLER SUNUYOR"

Google, yeni Flash modelinin kullanıcılarla daha doğal etkileşim kurabildiğini ve karmaşık talepleri daha etkili şekilde yerine getirebildiğini vurguluyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Bu güncelleme, modelin karmaşık iş akışlarını daha iyi yönetmesini, kullanıcı talimatlarını daha doğru şekilde takip edip yönlendirmesini ve daha doğal, akıcı sohbetler kurmasını sağlıyor” ifadelerine yer verildi.