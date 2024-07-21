Google selektörle radar uyarısının sonunu getirecek güncelleme yaptı. Nasıl kullanılacağı ortaya çıktı

Google Haritalar, sürücülerin trafiği azaltmalarına yardımcı olabilecek yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Bu özellikle, sürücüler artık yol üzerinde karşılaştıkları kaza, yavaşlama, yol çalışması, kapalı şerit, istop etmiş araç, yol üzerinde nesne bulunması veya radar noktaları gibi durumları haritaya ekleyebilecekler.

TRAFİK SORUNU DA ÇÖZÜLECEK

Bu bildirimler sayesinde diğer sürücüler uygulamada bu bilgileri görüp rotalarını değiştirebilecek, hızlarını ayarlayabilecek veya daha dikkatli bir şekilde araç kullanabilecekler.

Google Haritalar'ın yeni özelliği, kullanıcıların bulundukları konumda karşılaştıkları bu tür durumları anlık olarak diğer sürücülerle paylaşmalarını sağlıyor. Bu sayede trafik akışı daha verimli hale getirilebilecek ve sürüş güvenliği artırılabilecek.

YURT DIŞINDA 2019 YILINDAN BERİ KULLANILIYOR

Özellikle yurt dışında 2019 yılından beri kullanılan radar noktası bildirme özelliği, Türkiye'de de artık kullanıma açıldı. Bu sayede sürücüler, harita üzerinde radar noktalarını işaretleyerek diğer kullanıcıları bilgilendirebilecekler.

Google Haritalar'ın bu güncellemesiyle birlikte, sürücülerin trafikte daha bilinçli ve güvenli hareket etmeleri hedefleniyor.

UYGULAMADA RADAR ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Google Haritalar'ın trafik bildirimi özelliğini kullanmak oldukça basittir. İşte adım adım nasıl kullanabileceğinize dair bilgiler:

Adım 1: Google Haritalar uygulamasını açın ve bulunduğunuz konumu haritada belirleyin.

Adım 2: İlgili konumu işaretlemek için harita üzerindeki "Baloncuk içindeki + simgesine dokunun".

Adım 3: Açılan seçenekler arasından eklemek istediğiniz bildirime (örneğin kaza, yol çalışması, radar noktası vb.) dokunun.

Adım 4: Bildirimi ekledikten sonra, eğer yanlış bir bildirim yaptıysanız veya bildiriminizi geri almak istiyorsanız, geri sayım bitmeden "Geri al" butonuna dokunarak işlemi iptal edebilirsiniz.