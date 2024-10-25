Google Takvim arayüzünü yeniledi

Google, Takvim uygulamasının web arayüzünü güncelleyerek, daha modern ve erişilebilir bir tasarım sunmayı hedefliyor. Bu güncellemeyle düğmeler, diyalog kutuları ve yan paneller gibi kontrollerde köşeler yuvarlatılarak ve renk düzenlemeleri yapılarak kullanıcı deneyimi iyileştirildi.

Ayrıca, takvim arayüzünde ikonlar ve yazı tiplerinde yapılan düzenlemeler, okunabilirlik ve netliği artırmayı amaçlıyor. Karanlık mod desteği de eklenen yeni özellikler arasında. Kullanıcılar artık üç mod seçeneğinden faydalanabilecek: Aydınlık mod, karanlık mod ve cihaz varsayılanı.

Google, bu tasarım değişikliklerinin görev görünümü listesine de uygulanacağını belirtiyor. Yeni güncellemenin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.