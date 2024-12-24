Google TV ücretsiz kanal sayısında artışa gitti

Google TV, yıl sonuna yaklaşırken, ücretsiz kanal sayısını artırdı. Anlık olarak 170’in üzerinde kanal sunmaya başladı. Bu yılın başlarında 150 kanalı aşan Google TV, tatil sezonu öncesinde Freeplay özelliği aracılığıyla fazla kanala ulaştı. Ancak, bu eklemeler ABD’deki kullanıcılar için geçerli olacak.

Bu kanallar, diğer bölgelerde olmadığı belirtildi. Başlangıçta 80 kanal ile çıkan Freeplay, hızla büyüyerek 2024 yılı boyunca yaklaşık 50 yeni kanal ekledi ve toplamda 160’ı biraz geçerek şimdilik 171’e geldi.

ÜCRETSİZ KANAL SAYISINI ARTIRDI

Son eklenen TV’ler arasında; Holiday Movie Channel ve Holiday Classics gibi tatil temalı yayınlar bulunuyor. Xumo Free Holiday Movie Channel ve Stingray Christmas kanallarının geçici olarak tatil ruhu içerikleriyle süslendiği aktarırken, Ek olarak, geçtiğimiz hafta içerisinde bazı yeni kanallar daha eklenmiş. Bunlar arasında “Designated Survivor,” “Best of Dr Phil,” “Filmrise: Classic TV” ve “Unbeaten” gibi popüler içeriklerde yer alıyor.