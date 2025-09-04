Google ve tüm servislerine erişilemiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gelen son haberlere göre Google ve tüm servislerine dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Söz konusu arızanın nedeni henüz bilinmiyor.

Türkiye'de Google sunucularına erişim sağlanamıyor. Google'dan arama yapılsa da sonuçları vermiyor. Google'ın hizmetleri de çalışmıyor ve sayfalar donuyor.

Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medya sitelerinde Google'a erişilemediği belirtiliyor.

Google'ın sahibi olduğu Youtube'a da erişim sağlanamıyor.

Spotify'ın da masaüstü web sitesine erişim sağlanamıyor, mobil uygulaması üzerinden de seçilen şarkılar çalıyor gibi görünse de ses gelmiyor.

Öte yandan erişim sorununun dünya genelinde yaşandığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

