Google ve tüm servislerine erişilemedi

Gelen son haberlere göre Google ve tüm servislerine dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Söz konusu arızanın nedeni henüz bilinmiyor.

Türkiye'de Google sunucularına erişim sağlanamıyor. Google'dan arama yapılsa da sonuçları vermiyor. Google'ın hizmetleri de çalışmıyor ve sayfalar donuyor.

Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medya sitelerinde Google'a erişilemediği belirtiliyordu

Google servisleri yaklaşık yarım saatlik kesintinin ardından yeniden faaliyete geçti.

Spotify'ın da masaüstü web sitesine erişim sağlanamıyor, mobil uygulaması üzerinden de seçilen şarkılar çalıyor gibi görünse de ses gelmiyor.

Öte yandan erişim sorununun dünya genelinde yaşandığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Google'a erişim Türkiye ve Doğu Avrupa genelinde durmuştu. Downdetector web sitesinden kontrol edildiğinde büyük hacimde sorun yaşandığı görülüyor. VPN uygulamaları üzerinden Google'a giriş sağlanabiliyordu

TEKNİK RAPOR TALEP EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor." dedi.

Kaya "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.

