Google, Veo 2'nin fiyatını açıkladı

Google’ın DeepMind araştırmacılarından Jon Barron, bu fiyatlandırmayı, Marvel'ın devasa bütçeye sahip "Avengers: Endgame" filmiyle karşılaştırdı. Filmin prodüksiyon bütçesinin 356 milyon dolar olduğu ve her saniyesinin yaklaşık 32 bin dolara mal olduğu ifade ediliyor. Bu kıyaslama, yapay zeka teknolojisinin sunduğu fiyat avantajını gözler önüne seriyor. Ancak, kullanıcıların bu fiyatlarla her saniye için video üretmeye karar vermeyeceği de düşünülmeli, çünkü Veo 2 genellikle 2 dakika kadarlık videolar üretmeye odaklanıyor.

Google’ın açıklamalarına göre, bu modelin en büyük avantajı, video üretim sürecinin hızını ve maliyetini düşürmesidir. Ancak, "Avengers" gibi uzun süreli epik yapımların şimdilik bu modelle üretileceği beklenmiyor. Veo 2'nin temel amacı, daha kısa videoların hızlı ve verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlamaktır.

Bu fiyatlandırma, özellikle video içeriği üreten şirketler ve içerik üreticilerinin ilgisini çekebilir. Ancak, Veo 2'nin kullanıcıları yalnızca saniye başına ödeme yapacak, yani üretilen her video klip için sadece gerekli olan süre kadar ödeme yapılacak.

Google’a rakip bir diğer video üretme aracı ise OpenAI’nin Sora modelidir. OpenAI, Sora modelini ChatGPT Pro aboneliği olan kullanıcılara sunuyor. Sora için ödenecek aylık abonelik ücreti ise 200 dolar.

Yeni gelişmeler ışığında, yapay zeka tabanlı video üretim araçlarının fiyatları, kullanıcılar için daha erişilebilir hale geliyor ve bu da içerik üretiminde büyük bir devrim yaratma potansiyeline sahip. Google’ın bu hamlesi, video üreticilerinin maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken, AI teknolojisinin video prodüksiyonunda ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.