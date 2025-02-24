Google, Veo 2'nin fiyatını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Baran Yalçın
Google, Veo 2'nin fiyatını açıkladı

Google, Aralık ayında duyurduğu yeni video üretme yapay zeka modeli Veo 2'nin fiyatını sessiz sedasız açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Veo 2 kullanımı, saniye başına yaklaşık 1 dolar fiyatla gerçekleşecek. Bu fiyat, bir dakikalık video başına 30 dolar, saatlik video üretimi içinse 1.800 dolara tekabül ediyor.

Google’ın DeepMind araştırmacılarından Jon Barron, bu fiyatlandırmayı, Marvel'ın devasa bütçeye sahip "Avengers: Endgame" filmiyle karşılaştırdı. Filmin prodüksiyon bütçesinin 356 milyon dolar olduğu ve her saniyesinin yaklaşık 32 bin dolara mal olduğu ifade ediliyor. Bu kıyaslama, yapay zeka teknolojisinin sunduğu fiyat avantajını gözler önüne seriyor. Ancak, kullanıcıların bu fiyatlarla her saniye için video üretmeye karar vermeyeceği de düşünülmeli, çünkü Veo 2 genellikle 2 dakika kadarlık videolar üretmeye odaklanıyor.

1-v2037nlg1o-763mcvhfutw.jpg

Google’ın açıklamalarına göre, bu modelin en büyük avantajı, video üretim sürecinin hızını ve maliyetini düşürmesidir. Ancak, "Avengers" gibi uzun süreli epik yapımların şimdilik bu modelle üretileceği beklenmiyor. Veo 2'nin temel amacı, daha kısa videoların hızlı ve verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlamaktır.

Bu fiyatlandırma, özellikle video içeriği üreten şirketler ve içerik üreticilerinin ilgisini çekebilir. Ancak, Veo 2'nin kullanıcıları yalnızca saniye başına ödeme yapacak, yani üretilen her video klip için sadece gerekli olan süre kadar ödeme yapılacak.

google-veo-2.jpg

Google’a rakip bir diğer video üretme aracı ise OpenAI’nin Sora modelidir. OpenAI, Sora modelini ChatGPT Pro aboneliği olan kullanıcılara sunuyor. Sora için ödenecek aylık abonelik ücreti ise 200 dolar.

google-veo-2-vs-openai-sora.webp

Yeni gelişmeler ışığında, yapay zeka tabanlı video üretim araçlarının fiyatları, kullanıcılar için daha erişilebilir hale geliyor ve bu da içerik üretiminde büyük bir devrim yaratma potansiyeline sahip. Google’ın bu hamlesi, video üreticilerinin maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken, AI teknolojisinin video prodüksiyonunda ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

675121767a687-google-veo-0543459-16x9.webp

Son Haberler
Elazığ’da kaçak avlanmaya sıkı denetim
Elazığ’da kaçak avlanmaya sıkı denetim
Google, Veo 2'nin fiyatını açıkladı
Google, Veo 2'nin fiyatını açıkladı
Güzel oyuncu gönlünü meslektaşına kaptırmıştı! Aşkını resmen ilan etti
Güzel oyuncu gönlünü meslektaşına kaptırmıştı! Aşkını resmen ilan etti
Soğan çayı: Soğuk algınlığına ve gribe karşı mucize koruma
Soğan çayı: Soğuk algınlığına ve gribe karşı mucize koruma
Borsa'da parası olanlar dikkat! 'Yukarı adım kuralı' devreye giriyor
Borsa'da parası olanlar dikkat! 'Yukarı adım kuralı' devreye giriyor