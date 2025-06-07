Google Wallet, PayPal desteğini sonlandırıyor

Google tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Google Wallet kullanıcıları artık PayPal hesaplarıyla ödeme yapamayacak. Android Authority tarafından fark edilen yardım merkezi sayfasında, Google PayPal bağlantısını 11 Nisan 2025’ten itibaren kabul etmeyi durdurduğunu ve 13 Haziran 2025 tarihinde mevcut PayPal hesaplarının otomatik olarak sistemden kaldırılacağını duyurdu.

PayPal’a bağlı hesaplar üzerinden hızlı ödeme seçeneğine alışan kullanıcılar, artık manuel olarak kredi kartı, banka kartı veya banka bilgilerini uygulamaya girmek zorunda kalacak. PayPal sözcüsü Taylor Watson, The Verge’e yaptığı açıklamada, “PayPal olarak müşterilerimize daha esnek ve avantajlı ödeme yöntemleri sunmak için hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Google ve Samsung cüzdanlarında PayPal ile ödeme yapmak isteyen kullanıcıların PayPal Debit Mastercard eklemeleri gerekiyor” dedi.

Google Wallet’in bu değişiklikle birlikte PayPal işlem geçmişi artık uygulamada görünmeyecek. Kullanıcıların PayPal işlemlerini PayPal’ın kendi web sitesi veya uygulaması üzerinden takip etmeleri gerekecek. Ancak, Google Play Store ve diğer Google hizmetlerinde PayPal ile ödeme yapmaya devam etmek mümkün olacak. Yine de, abonelik veya otomatik ödemelerde kullanıcıların ödeme bilgilerini ilgili satıcının web sitesinden güncellemeleri gerekiyor. Almanya’da Google Wallet kullanıcıları için PayPal entegrasyonu devam edecek.

PayPal, Google Wallet’e desteği 2017 yılında başlatmıştı. Dijital cüzdan pazarında rekabet sürerken PayPal, Almanya’daki iPhone kullanıcıları için dokunarak ödeme özelliği ve grup para toplama gibi yenilikler sunmaya devam ediyor.