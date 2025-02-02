Google X, tarımda verimliliği arttıran Heritable Agriculture'yi tanıttı

Google’ın inovasyon merkezi X, tarımda sürdürülebilirliği artırmayı hedefleyen yeni girişimini duyurdu: Heritable Agriculture. Bu girişim, yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanarak ürün verimini artırmayı amaçlayan bir teknoloji firması. Google X’in bir “ay projesi” olarak başladığı bu girişim, tarımda karşılaşılan küresel zorluklara çözüm arıyor.

Heritable Agriculture, bitkilerin son derece verimli ve etkileyici sistemler olduğunu belirtiyor. Şirket, “Bitkiler güneş enerjisiyle çalışan, karbon negatif, kendi kendini inşa eden makineler olup sadece güneş ışığı ve suyla beslenirler,” diyerek bitkilerin doğadaki mühendislik harikalarını vurguluyor. Ancak, tarım sektörü gezegen üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Dünya genelinde tarım, antropojenik sera gazı emisyonlarının yaklaşık %25’ini oluşturuyor ve yer altı su kaynaklarını en fazla tüketen sektörlerden biri. Ayrıca tarım, kimyasallar ve gübreler nedeniyle toprak erozyonuna ve su kirliliğine de neden olabiliyor.

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Heritable Agriculture, bu sorunlarla mücadele etmek için, Google’ın en güçlü yönlerinden biri olan devasa veri setlerini analiz etme yeteneğini kullanıyor. Veri toplamak görece kolayken, bu verileri tarım üreticilerine uygulanabilir talimatlar haline getirmek oldukça zor bir süreç. Amaçları, 12.000 yıllık bir endüstriyi 21. yüzyıla taşımak.

Girişimin kurucusu ve CEO’su Brad Zamft, firmanın temellerini atmış. Fizik doktorasına sahip olan Zamft, Bill & Melinda Gates Vakfı’nda program sorumlusu olarak çalıştıktan sonra, TL Biolabs adlı girişimsel bir biyoteknoloji şirketinde başkanlık yaptı. 2018 yılı sonunda Google X’e katılarak, burada Heritable Agriculture projesinin başına geçti. Zamft, "Google X'te liderlik yapmamı sağladılar ve projeyi geliştirme konusunda tam yetki verdiler. Bu, gerçekten büyüyebilecek bir iş yaratma fikriydi," diyor.

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Heritable, bitkilerin genetik yapılarını analiz ederek, verimi artıracak özelliklere sahip bitkilerin yetiştirilmesine yardımcı olacak genetik kombinasyonları belirliyor. Bu şekilde, bitkiler daha verimli, suya daha az ihtiyaç duyan ve toprakta karbon depolama kapasitesini artıran özelliklere sahip olacak şekilde geliştirilebiliyor. Şirket, bitki genetikleri üzerine büyük veri analizleri yaparak, tarımda verimi artırmayı hedefliyor.

Zamft, CRISPR teknolojisinin gen düzenlemelerinde önemli bir rol oynayabileceğini, ancak şu an için daha geleneksel yöntemlerle ilerlediklerini belirtiyor. "Biz genetik mühendislik yapmıyoruz ve genetik modifikasyonu şu an için yol haritamıza almıyoruz. Önceliğimiz, hangi bitkileri melezleyeceğimizi belirlemek ve bu süreci iyileştirmek," diyerek şirketin vizyonunu özetliyor.

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Girişimin ilk adımları, Google X’in Bay Area’daki tesislerinde kurulan özel büyüme odalarında yapılan testlerle atıldı. Ayrıca, California, Nebraska ve Wisconsin’de yapılan saha çalışmaları ile modeller test edildi. Şu anda Heritable Agriculture, teknolojiyi ticarileştirme sürecine odaklanmış durumda. Ancak, şirketin ticari ortakları veya zamanlamasıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Zamft, firmanın başarılı bir şekilde bir "seed round" aldığını belirterek, FTW Ventures, Mythos Ventures ve SVG Ventures gibi yatırımcıların bu sürece dahil olduğunu duyurdu. Google da yatırımcılar arasında, ancak yatırım miktarı henüz açıklanmadı.

Google X, geçtiğimiz Ocak ayında bazı çalışanlarını işten çıkarmıştı. Bu dönemde, Google X lideri Astro Teller’ın önderliğinde, şirket, bağımsız projeler oluşturma sürecine hız vermiş ve Heritable Agriculture gibi yeni girişimlerin doğmasına zemin hazırlamıştır. Şirketin gelecekteki gelişimi, tarım teknolojileri alanında devrim yaratacak bir potansiyele sahip görünüyor.