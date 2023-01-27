Google yakınınızdaki satılık 2. el otomobilleri listeleyecek. Bomba özellik geliyor

Elde edilen bilgilere göre Google artık yakınınızdaki satılık 2. el otomobilleri de listelemeye başlayacak.

T24’te yer alan bilgilere göre, SearchLab Google’ın otomobil ilanlarını listelediği ve sadece bu ilanlara özel oluşturduğu bir sayfa keşfetti. Sayfayı yalnızca ABD’den ilanları gösterse de Türkçe dil desteğini de kısmen gözüküyor. Google’ın otomobil ilanları, yalnızca bu sayfada yer almayacak.

SAYFA:

İlanlar, özellikle mobil cihazlarda bir otomobil arattığınızda arama sonuçlarının en tepesinde gösterilecek.

Otomobil ilanları sayfasında istediğiniz bir aracı aratabilecek, yıl, marka, fiyat, teknik özellikler, kat ettiği mesafe ve renk gibi seçenekleri de filtreleyebileceksiniz.

Otomobil ilanlarının detay sayfası ise fazlasıyla sade ve kolay anlaşılır bir yapıya sahip olacak. Aracın özellikleri ve fiyatı listelenecek, araç geri çağırmaları hakkında bile bilgi sunulacak.

Ayrıca söz konusu model için otomobil eleştirmenlerinin yaptıkları değerlendirmeler de sayfanın altında yer alacak. Aracı satın almak isteyenler, listelenen iletişim bilgisi üzerinden satıcıya ulaşacak.

TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Google’ın araç ilanları özelliğinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Hizmet, Google tarafından da henüz resmen duyurulmadı.