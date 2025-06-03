Google yapay zeka destekli 'Fotoğraflara Sor' özelliğinin dağıtımını sessiz sedasız durdurdu

Şirket yetkilisi gecikme, kalite ve kullanıcı deneyimi sorunlarına işaret ederken, özelliğin geliştirilmiş bir versiyonunun yakında sunulacağını belirtti.

Google Fotoğraflar içindeki bu yapay zeka destekli özelliğin dağıtımı, geçtiğimiz sonbahardan beri yavaş bir şekilde genişliyordu. Google Fotoğraflar ürün müdürü Jamie Aspinall, X platformunda yaptığı bir paylaşımda eleştirilere yanıt vererek, "Fotoğraflara Sor henüz olması gereken yerde değil" ifadelerini kullandı. Aspinall, bu duruma gerekçe olarak üç temel faktörü gösterdi: gecikme, kalite ve kullanıcı deneyimi.

Bu deneysel özellik, Google'ın "en yetenekli" Gemini yapay zeka modelleriyle destekleniyor. Google'a göre bu, Gemini modellerinin "sadece Fotoğraflara Sor için kullanılan" özel bir versiyonu.

Aspinall, Google'ın "bu sorunları ele alırken özelliğin dağıtımını çok küçük sayılarda duraklattığını" ve yaklaşık iki hafta içinde ekibin "orijinal aramanın hızını ve hatırlama kabiliyetini geri getiren" daha iyi bir sürüm sunacağını belirtti.

FOTOĞRAFLAR'DA ANAHTAR KELİME ARAMASI GELİŞİYOR

Aynı zamanda Google, Salı günü yaptığı bir başka duyuruyla Fotoğraflardaki anahtar kelime aramasının da iyileştirildiğini bildirdi. Bu geliştirme sayesinde kullanıcılar, "dosya adları, kamera modelleri, başlıklar veya fotoğrafların içindeki metinlerde" tam metin eşleşmeleri bulmak için tırnak işaretlerini kullanabilecek veya tırnak işareti olmadan arama yaparak görsel eşleşmeleri de dahil edebilecekler.

'FOTOĞRAFLARA SOR' ÖZELLİĞİNİN AMACI

Google, "Fotoğraflara Sor" özelliğini geçtiğimiz Mayıs ayında I/O 2024 etkinliğinde tanıtmıştı. Şirket, bu özelliği, kullanıcıların Fotoğraflar uygulamasına, normalde başka bir insanın yardımını gerektirecek sağduyulu sorular sorması için bir yol olarak konumlandırmıştı. Örneğin, bir çocuğun doğum günü partisi için geçmişte hangi temaların seçildiği veya hangi milli parkların ziyaret edildiği gibi sorular bu özellikle yanıtlanabilecekti.

Şirket, yaptığı duyuruda, "Gemini'nin çok modlu yetenekleri, her fotoğrafta tam olarak ne olduğunu anlamaya yardımcı olabilir ve gerekirse görüntüdeki metni bile okuyabilir. Fotoğraflara Sor daha sonra yardımcı bir yanıt oluşturur ve hangi fotoğraf ve videoların gösterileceğini seçer" ifadelerine yer vermişti.

GOOGLE'IN YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİNDE İLK DURAKLATMA DEĞİL

Bu durum, Google'ın hızla kızışan yapay zeka yarışında diğer teknoloji devleri ve yeni girişimlerle rekabet ederken, yapay zeka destekli bir özelliğin dağıtımını ilk kez duraklatması değil.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Google Arama'da "Yapay Zeka Genel Bakış" (AI Overview) özelliğini kullanıma sunduktan sadece haftalar sonra, anlamsız ve yanlış cevapların sosyal medyada hızla yayılması ve kullanıcıların bu özelliği devre dışı bırakma seçeneğinin olmaması üzerine Google, özelliği duraklatmıştı. Bu durumun en çok konuşulan iki örneği ise özelliğin Barack Obama'yı ABD'nin ilk Müslüman başkanı olarak tanımlaması ve kullanıcılara pizzadaki peynirin dağılmaması için üzerine yapıştırıcı sürmelerini önermesi olmuştu.