Google'a 2024'te hangi yenilikler gelecek? 4 yeni özellik duyuruldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
Google'a 2024'te hangi yenilikler gelecek? 4 yeni özellik duyuruldu
Google'ın arama motoru olan Chrome'a yeni yılda 4 özelliğin daha ekleneceği duyuruldu. Artık kullanım hem daha kolay hem de daha güvenli olacak.

Dünyanın en çok ziyaret edilen arama motoru Google, yeni yıla bomba gibi hazırlandı. 2024 yılının nasıl geçeceğini duyuran Google, Chrome'a gelecek yeni özellikleri bir bir duyurdu.

Google, artık hem daha güvenli hem de daha kullanışlı olacak.

İşte yeni yılda Google Chrome'a gelecek özellikler...

1- PROAKTİF GÜVENLİK KONTROLÜ

Artık Google Chrome gelecek Safety Check özelliği ile kullanıcılar daha güvenli bir şekilde uygulamayı kullanabilecek. Bu araçla birlikte kayıtlı şifrelerinden herhangi birinin sızdırılması, yüklü eklentilerden herhangi birinin potansiyel olarak kötü amaçlı olması ve ilgilenilmesi gereken belirli site izinlerinin olması durumunda kullanıcıya uyarı bildirimleri gidecek.

2- PERFORMANS KONTROLÜ

Bir süredir kullanmadığı belli sitelere ilişkin izinleri iptal etmesine ve sitelerin gönderdiği bildirimleri hızlıca kapatmasına olanak tanınacağı açıklandı.

3- SEKME GRUBU KAYDETME

Sekmeler arasındaki kayıtla birlikte artık kullanıcılar cihazlar arasında bu sekmeleri kullanılabilecek.

Chrome’un açık sekmelerin üzerlerine gelindiğinde bellek kullanımına ilişkin daha fazla detay açıklanmadı.

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4- GEMİNİ ÖZELLİĞİ

Yapay zeka modeli olan Gemini'nin uygulamaya ekleneceği duyuruldu.

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